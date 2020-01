Impactante: socavón se traga una camioneta

La tierra literalmente se tragó una camioneta el martes en una zona residencial de Easton, Pensilvania.

Se informó que, al parecer el socavón, el segundo en lo que va de semana, se formó debido a la rotura de una tubería que fue reparada por las autoridades municipales.

El chofer del vehículo, quien no resultó herido, pudo escapar del cráter en plena vía justo frente a su residencia entre las calles James y East Kleinhans.

Las impactantes imágenes las captó la cámara de vigilancia de una familia puertorriqueña que vive en la zona.

“Nos asustamos bien brutal y salimos pa’ fuera y vimos a la familia de ellos, que son los vecinos de nosotros, gritando cuando vieron el carro”, destacó Kimberly Barredo no sin antes agregar que “fue bien impactante porque normalmente no sen ve estas historias aquí en Estados Unidos, de que se abran las carreteras así. Yo soy de Puerto Rico y eso se ve muchísimo, pero aquí no lo esperábamos. Nadie se quiere parquear allí ni nada”.

Las autoridades repararon el cráter y hasta la tubería, pero el alcalde Sal Panto destacó que “la buena noticia es que pronto podrán transitar por esa calle, pero necesitamos fondos estatales para poder lidiar con todos estos problemas. Es el segundo socavón en muy poco tiempo”.

Lo cierto es que las imágenes del momento justo cuando se abre la tierra y cae la camioneta son impresionantes.