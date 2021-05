Impacto económico a lo más básico: gasolina y alimentos

El furor a nivel nacional por la escasez de gasolina y alimentos en algunas partes tiene preocupados a los residentes del triestado (Pensilvania, Nueva Jersey y Delaware), pese a que no se han registrado ambas carencias hasta el momento.

Muchos comparan lo que está sucediendo, tras el hackeo ruso a un oleoducto estadounidense, con la forma en la que las personas se abastecieron de papel higiénico o de baño al principio de la pandemia por temor a quedarse sin el producto.

“Será que dejemos de comer”, destacó Antonia Medina a TELEMUNDO 62. “A mucha gente le afecta, a mí no mucho porque yo tengo a mi esposo nada más y no gastamos tantísimo, pero para muchos que tienen niños me da pena”.

Según un estudio, desde marzo del 2020 hasta la fecha hubo un aumento del 7% en los huevos y un 8% en el café. “Mis padres ahora no están ganando muy bien en su trabajo y no vamos a poder comprar lo más necesario, como lo más básico que necesitamos para la semana”.

La preocupación de los consumidores de Filadelfia sigue creciendo. “Tengo niños y pues, son tiempos difíciles”, destacó Jennifer García.

Tatiana Lugo, generante del supermercado Cousins, dijo que la empresa implementó un plan para que los clientes no sientan la inflación. “Trabajamos arduamente de tratar de encontrar los mejores deals de la marqueta ahora mismo, pero creo que cuando llegue el momento de subir los gastos básicos de la familia, trabajaremos en conjunto para que nuestros customers puedan comprar como siempre lo han hecho”

Y el efecto parece ser dominó porque el combustible está más alto que en años anteriores a la misma fecha. “La economía está subiendo por la sencilla razón de lo que está pasando con la gasolina, como los “troces” (trucks) se van a quedar sin gasolina no van a poder traer los alimentos aquí a Filadelfia”, apuntó Zuno Morales.

“Hace falta el combustible, porque ese es el modo para seguir camellando hacia adelante, debe haber unas reservas u otros recursos para que no pasen estas situaciones, para no quedarse el estado sin gasolina”, agregó Cándelo Díaz. “Nos estancamos, en vez de ir pa’ lante, vamos pa’ tras. Vamos a tener que buscar los camellos y los burros para camellar”.