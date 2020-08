Impacto y abandono: ciclista hispana relata el suceso

Una hispana de nuestra zona, cuyo único método de transporte es su bicicleta, fue impactada pro un conductor quien se dio ala fuga dejándola en el suelo.

La mexicana relató a TELEMUNDO 62 que el hecho tuvo lugar en la intersección de las calles 19th y Tasker al sur de Filadelfia.

Imágenes de vigilancia de un comercio cercano muestran el momento en el que el chofer impacta a la mujer y sigue la marcha.

Por suerte la afectada resultó ilesa. “Yo siento que fue un milagro”, apuntó Laura nombre ficticio para salvaguardar su identidad. Sin embargo, le preocupa el hecho de que él o la conductora no se haya detenido a ver qué sucedió. “Mi dolor fue más que la persona no se haya parado a preguntar como yo estaba o si supo lo que hizo”, agregó.

La hispana dijo además que “me siento mal porque tengo vida, tengo familia y si me hubiese pasado algo quién iba responder, por mi nadie, eso me pone triste. Fue feo, por lo menos yo me siento tranquila y si me voy me voy en paz, pero no se me hace justo que las personas dejen eso así, que se le castigue si se puede”.

Relató que la atendieron paramédicos tras el accidente, pero que no la llevaron al hospital, según ella, porque no tiene papeles ni seguro médico. “Les dije que por lo menos me lavaran las heridas, porque yo soy diabética y me dijeron que no, que yo estaba bien. Creo que en sus reglas no está transportar a alguien que no esté grave”.

Laura hizo una querella con la Policía de Filadelfia que se encuentra bajo investigación. Hasta el momento no hay sospechoso alguno del acto ni mucho menos arrestos.

Nazario Escalante, vecino del área, dijo que “la verdad es que somos descrinados por eso, porque la mayoría somos inmigrantes. Todos nos miran con mala intención, nunca vamos a tener una igualdad con los que son de acá”.

Tanto él como otro ciclista consideran que el chofer debió haberse quedado en el lugar de los hechos y responder ante cualquier percance que haya sufrido la víctima. “Imagínese si me atropellan me pasa como a la señora y me dejan tirado, y nadie lo toma en cuenta. A nadie le gustaría que pasara, tengo a mis hijos y la señora tiene familia”.

La mexicana impactada añadió que “todos andamos corriendo, pero dicen que es mejor llegar un poco tarde que nunca llegar. Entonces hay que tener mucho cuidado”.