Desde municiones a botellas: imprecionante listado de objetos prohibidos

Ya sea porque hace mucho que no viajan a causa de la pandemia, o por simple despiste, los oficiales de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) están viendo muchos artículos prohibiciones en los puntos de control, lo que resulta en líneas más lentas en momentos en que los viajes de verano están en pleno apogeo.

“Muchas personas no han viajado en mucho tiempo y se están olvidando de lo que puede y no puede llevarse en el equipaje de mano”, dijo Gerardo Spero, Director de Seguridad Federal de la TSA para el aeropuerto. “Estamos viendo un aumento en la cantidad de viajeros que no han volado recientemente, son nuevos en los viajes aéreos o anteriormente solo habían volado una o dos veces al año. Estos viajeros han comenzado a tomar vuelos de placer para visitar a familiares, viajar para reunirse con amigos o tomar vacaciones y los detienen en nuestro puesto de control porque han traído artículos prohibidos como líquidos y municiones de gran tamaño”, dijo.

Es por ello que se recomendó la planificación anticipada y el empaque adecuado para una experiencia fluida en el punto de control de seguridad.

Uno de los artículos prohibidos más comunes que ven los oficiales de la TSA en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, dijo, incluyen botellas de líquidos, geles y aerosoles de gran tamaño que exceden el límite de 3.4 onzas. También se llevan municiones a los puestos de control con una frecuencia cada vez mayor. Desde balas sueltas hasta cajas llenas de municiones, además de cargadores de armas cargados y vacíos, están apareciendo en los puntos de control del aeropuerto, dijo Spero.

Los pasajeros que deseen viajar con munición deben empacarlo adecuadamente para su transporte en una maleta facturada. Los cargadores de armas y los clips de munición, cargados o vacíos, deben estar en una caja segura en un estuche rígido (con o sin un arma de fuego descargada). Las municiones para armas pequeñas y los cartuchos de escopeta deben estar empaquetados en su caja original y declarados a la aerolínea. El sitio web de la TSA tiene detalles sobre cómo transportar municiones.

Las personas deben "tomarse un momento antes de salir por la puerta del aeropuerto y mirar en sus bolsillos y en el equipaje de mano para asegurarse de que no contengan un artículo que active una alarma y requiera un registro de equipaje", dijo Spero. "Llevar artículos prohibidos a los puntos de control atrasa el proceso de control de seguridad".

“Nuestros oficiales de la TSA están viendo a los viajeros llegar al punto de control con botellas de agua, jugo, bebidas energéticas, café y refrescos. Los oficiales de la TSA darán a los pasajeros la opción de salir del control de seguridad para beber sus bebidas en la terminal o permitir que el oficial se deshaga de ellas”, dijo Spero.

La excepción a la regla 3-1-1 es que debido a la pandemia, la TSA ahora permite a los viajeros traer un recipiente de 12 onzas de desinfectante para manos líquido por pasajero en el equipaje de mano hasta nuevo aviso. Los pasajeros pueden esperar que estos grandes desinfectantes líquidos para manos deban ser examinados por separado, lo que agregará algo de tiempo a su experiencia en el punto de control.

Para conocer los artículos que puedes llevar contigo, oprime aquí.