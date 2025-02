Incendio en la calle South Front en Camden

El Skyforce 62 transmitió en vivo una escena en Camden donde un depósito de chatarra está en llamas durante la tarde del viernes.

Se encuentra activo en la ubicación 1400 South Front Street en Camden. El Departamento de Bomberos de la Ciudad de Camden se encuentra en el lugar y piden a las personas que eviten la zona, según las autoridades.

ALERT – Fire

There is an active fire at 1400 South Front Street in Camden. The City of Camden Fire Department is on site. Please avoid this area. pic.twitter.com/x8jWPm1acN