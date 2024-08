Conoce al héroe sin capa que rescató parte de familia venezolana de incendio

Atención: el relato de este testigo pude resultar perturbador para algunos por lo gráfico del detalle.

Richard Castro se levantaba todas las mañanas en su casa de Granite Street al noreste de Filadelfia para ir con su pajarito a beber café a la casa de los vecinos.

El pasado sábado 24 de agosto 2024 todo cambió cuando un incendio se registró en la vivienda de hilera donde residían sus amigos y él no lo pensó dos veces para ir a alertarlos o rescatarlos.

Y así fue rompió la puerta principal con la ayuda de otro vecino “y ahí fue cuando el fuego se regó completo”.

Relató que padece de cataratas en ambos ojos y todavía nos ale del asombro como en medio del humo negro y las llamas pudo ver al padre y al hijo de la familia venezolana que vivía en esa residencia y pudo sacarlos.

“Tengo cataratas y vi al papá y al nene, no sé cómo porque estoy ciego prácticamente. El venía pa’ donde mí y se chocó contra la pared porque no veía y parecía que se estaba derritiendo. Toda la piel me cayó encima, lo agarré y lo tiré pa’ fuera. Ahí vi al nene que se cayó, me agaché y gateé por debajo del fuego para agarrarle la mano y sacarlo”, relató.

Castro explicó que en su mente lo que tenía era sacar a los ocupantes de la estructura para que no murieran, pero el colapso del techo del segundo nivel y las fuertes llamas no le permitieron llegar hasta la madre y la hijita quienes perecieron en el siniestro.

“No lo pensé dos veces, porque son mis amistades y creo que lo harían por mí. Yo me estaba volviendo loco, si no entro pa’ dentro me vuelvo loco. Yo le salve la vida a ellos y a los vecinos que estaban durmiendo en la casa del lado y no sabían”, agregó.

“Es como decir el diablo estaba metido ahí adentro. La verdad no sé, mi mente estaba ida, lo único que pensaba era sacarlos de ahí. No me importaba más na’. Me da depresión y no puedo dormir. Veo la cara de él (el padre rescatado) cuando me cayó encima y cuando parecía que se derretía”, recordó.

La familia de afectados también era hispana y provenían de Venezuela. Según los vecinos acaban de mudarse hace como dos meses.

Hasta el momento se desconoce la causa del incendio, pero los bomberos dijeron ue no hallaron detectores de humo en la estructura. En esa misma casa quemada había seis personas al momento del siniestro.

Isabel Sánchez amplía.