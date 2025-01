Rescate de las llamas: se quedan en la calle tras incendio en hilera de casas

Al menos cuatro heridos y unas ocho casas adosadas fueron arropadas en llamas al oeste de Filadelfia mientras socorristas aún trabajan en la escena para extinguirlas, el miércoles por la tarde, según las autoridades.

El siniestro fue reportado cerca de las calles 57 y Chestnut en Filadelfia, indicaron los funcionarios.

Alrededor de las 2:30 p. m. del miércoles 29 de enero, los equipos estaban trabajando y sacando a la gente de las casas a lo largo de la cuadra mientras se podía ver el intenso humo saliendo de las casas.

Funcionarios informaron que habían cuatro personas heridas, de ellos tres niños y un adulto. Además de que el fuerte viento hizo que el fuego se propagara a ocho propiedades, según Rachel Cunningham, directora de comunicaciones del Departamento de Bomberos de Filadelfia.

Residentes de las viviendas impactadas y vecinos mostraban su estado de shock por lo ocurrido.

"Fueron todas las casas, no una, no dos, fueron todas. Es increible, una cuadra completa se fue", decía con lágrimas en sus ojos y muy visiblemente afectada, Alea Copeland, una de las residentes que perdió su casa en el incendio. “El bombero está arrancando mi techo y saliendo de mi habitación y todo se ha ido, no lo puedo creer, es simplemente increíble, no sé qué pasó”.

En otras declaraciones, Joshua Davidson, un vecino que vive en la cuadra, dijo que creía que el incendio comenzó en una casa al lado de la suya.

"Supongo que los niños estaban cocinando o alguien estaba cocinando y lo siguiente que supe fue que alguien estaba golpeando mi puerta", compartió Davidson. "Esto es realmente desafortunado".

Davidson dijo que tuvo que trabajar para sacar a su abuela de la casa de manera segura. "Estoy sinceramente contento de estar vivo ahora", mencionó.

Según los bomberos, una persona ha sido hospitalizada en este incidente, pero no proporcionaron inmediatamente más información sobre la identidad o la gravedad de sus heridas.

Actualmente hay al menos 60 bomberos en el lugar trabajando para controlar las llamas.

