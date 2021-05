Incentivos para todos los que se vacunen de cara al verano

En busca de vacunar la mayor cantidad de personas Nueva Jersey ofrecerá vino, pases para parques y hasta una comida con el gobernador Phil Murphy y su esposa.

Los incentivos forman parte de “Operation Jersey Summer” con la que esperan inmunizar no solo a los adultos, pero a los menores de 12 a 15 años para junio 2021.

La idea es cumplir con la meta estatal de alcanzar el 70% de personas con el pinchazo, ya sea por las dos dosis o la sencilla para principios de la temporada veraniega.

Aquí te explicamos todas las ofertas:

“Uncork the Vaccination” en esta fase las personas que pueden participar son las que obtuvieron la primera dosis de la inmunización de Pfizer o Moderna en mayo 2021. Los interesados deben mostrar la tarjeta de vacunación en los establecimientos participantes para obtener una copa de vino gratis.

“Vax and Visit” este programa permite que el New Jersey Department of Environmental Protection provea pases gratuitos para los parques estatales desde el Día de la recordación hasta el cuatro de julio 2021. Normalmente estos boletos tienen un valor de $50.

Todos los que hayan recibido el pinchazo contra el coronavirus antes de mayo 2021 podrán optar por una cena con el gobernador Phil Murphy y su esposa Tammy en la residencia de Princeton o en la de la playa. El ganador podrá traer un acompañante.

El funcionario dijo el miércoles que 3.9 millones de personas han completado el proceso de inmunización. La data de los Centros para el Control y prevención de Enfermedades establece que el Estado Jardín alcanzó un 44.6% de vacunación.