Incertidumbre ante tranque en la ayuda por coronavirus

La incertidumbre si se aprueba o no un paquete de estimulo federal para los afectados por la crisis de salud provocada por el coronavirus tiene a las comunidades en vilo.

Al menos en nuestra región los ciudadanos se mostraron de acuerdo con el funcionario saliente en busca de mayor dinero para las familias.

“Yo creo que eso no es suficiente, porque hay mucha pobreza. Mucha gente que no tiene comida y cómo va a pagar la renta”, destacó Nancy Santos. “Hay muchas familias que tienen hijos y $600 no alcanza para nada, quizá una compra”.

Otra de las residentes de la zona, Minerva mercado dijo que “él se tardó muchísimo. El debió haber hecho eso antes. Pues a lo último deciden sí se necesita más dinero, porqué ahora y no antes”.

Esto en respuesta a los $600 que recibirían las familias y solteros que generen menos de $75 mil al año.

“Mucha de nuestra gente necesita la ayuda y la necesita ahora”, destacó la directora de Aclamo, Nelly Jiménez. Y es que con este tranque de Trump se desconoce cuándo comenzarán a salir los cheques. “Esto ha sido una guerra política entre ellos sin pensar en la gente común. Nuestras comunidades están sufriendo”.

Aquí una guía de quienes son o no elegibles para el estímulo.

Se espera que el Congreso apruebe el paquete el 29 de diciembre sin la aprobación del presidente Trump.

Reacciones de la comunidad tras la petición del presidente Donald Trump ante la cantidad del estímulo económico.