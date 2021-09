Incrédulos y dolidos familiares de víctima de riña en Pat’s Steaks enviarán restos a NY

Anonadados. Así quedaron familiares y amigos de Isidro Cortés, de 28 años, tras el pleito que lo llevó a la muerte en las afueras de Pat’s Steaks al sur de Filadelfia.

Según la Policía todo comenzó con una riña entre dos grupos fanáticos del partido del Philadelphia Union y el Club América.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Los afectados fueron a ver el encuentro deportivo en Chester County y viajaron a Filadelfia en un alto, para comerse algo, de camino a su casa en Nueva York.

“Todos eran del mismo equipo, entonces yo no sé porque se llegaron a agarrar”, relató Eduardo Rangel, familiar de las víctimas. “Estaban hablando entre fútbol y no sé qué palabras se cruzaron y de ahí comenzó la pelea”.

Rangel explicó que todo ocurrió después de la una de la madrugada y fue de repente. “Íbamos a comer y él (Isidro, la víctima) estaba hablando con el grupo que estaba allí, que le estaban dando tiros. Tratamos de ayudarle, pero eran demasiados”, apuntó.

La Policía explicó que del pleito resultaron un muerto y dos heridos. Entre los afectados figuraba el padre del occiso, de 64 años, y un amigo de ambos, de 20. Mientras que el grupo de presuntos atacantes eran cuatro, pero los allegados a la s víctimas aseguran que eran más.

“Mi primo falleció, el papá está en el hospital y ahora tengo que esperar. Me tocó darle la noticia al papá que es duro, pero es la verdad”, sostuvo Rogelio Romero.

“No hay vuelta para atrás, lamentablemente mi sobrino tuvo que partir de esa manera. No nos lo esperábamos a nadie se le desea esto, estamos dolidos, no de mi parte si no toda la familia”, agregó Rangel.

Según los dueños del establecimiento los agresores parecían haber estado consumiendo bebidas alcohólicas. De hecho, TELEMUNDO 62 supo que luego de un altercado parecido, donde un hispano de Camden, Nueva Jersey, perdió la vida hace dos meses, colocaron cámaras adicionales y de alta resolución en y fuera del establecimiento.

Hasta el momento no se han divulgado las imágenes, pero se espera por las autoridades para esa resolución. “Las autoridades agarran bien las riendas con eso del alcohol, no puedes estar mezclando alcohol y deportes, eso no liga”, comentó Jackson Rodríguez, residente de Filadelfia.

La familia de Isidro tramita el traslado del cadáver a Nueva York donde se encuentra su madre. El resto de la familia está en México. “Ellos están en México y pues preocupados, yo soy el único familiar que está aquí cerca”, dijo Faustino Coyotl.