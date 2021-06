Indignación por ausencia de un camión de comida israelí en evento de comida

Un festival de camiones de comida que había sido planificado para el vecindario de Kensington en Filadelfia fue cancelado el domingo a causa de una indignación porque un camión de comida israelí no fue invitado al evento.

El camión de comida israelí, Moshava Philly, dijo en una publicación de Instagram que se les pidió que no asistieran al evento "The Taste of Home" del domingo después de que los organizadores, Eat Up the Borders y Sunflower Philly, escucharon que podría haber protestas por su inclusión.

"Realmente esperábamos que los organizadores… tomaran la iniciativa y defendieran las empresas locales, pequeñas y basadas en inmigrantes, sin importar de dónde fueran… pero por lo que parece, el miedo, la violencia y la intimidación se apoderaron de ellos”, lee la publicación de Instagram.

"Realmente esperamos que en el futuro no sucumban a una retórica tan antisemita y dividida", decía la publicación.

La reacción fue rápida, por parte de políticos, grupos judíos y en las redes sociales.

El Comité Judío Estadounidense de Filadelfia y el sur de Nueva Jersey emitió un comunicado pidiendo una investigación sobre la exclusión de Moshava y los rumores de amenazas. El representante estatal Jared Solomon también emitió una declaración condenando la exclusión por promover la división.

Los organizadores del festival dijeron que nunca tuvieron la intención de dividir a la comunidad, y ciertamente no pretendían ser antiseméticos.

Melvin Powell de Sunflower Philly, uno de los grupos que organizaron el evento, dijo que en eventos pasados ​​de camiones de comida estuvieron presentes tanto los camiones de comida israelíes como los palestinos. Dijo que en el pasado se llegó a un acuerdo de que un camión no podía estar presente sin el otro.

Este año, el camión palestino no pudo asistir, dijo. "El hecho de que no pudiéramos representar a ambos con precisión es la razón por la que cancelamos el evento hoy", dijo Powell.

Moshava Philly y los organizadores han estado hablando desde que estalló la controversia.

Moshava publicó una segunda declaración en Instagram diciendo que estaban trabajando juntos para "educar y crecer juntos en un espacio seguro para todos".

"Aunque nos decepcionó la forma en que se manejó mal la situación, no creemos que la intención de los organizadores provenga de un lugar antisemita, pero las amenazas que estaban recibiendo a su evento sí lo fueron".