Inmigrantes denuncian que las usaron para labores de limpieza y no les pagaron

Una trabajadora indocumentada puso en relieve una situación de la que ella y otras cuatro otras mujeres fueron víctimas de un patrono, quien, según ella, no les pagó por la jornada.

Y es que según el relato todas fueron contratadas para laborar de empleadas de limpieza en una hospedería de Filadelfia por nueve días y nunca recibieron compensación.

“Estoy hablando de esto por ellas (sus compañeras de labor) por mí por a quien le pueda pasar esto. Nuestro trabajo no puede quedar como que se aprovecharon de uno. El que seamos indocumentadas no significa que puedan robarnos nuestro trabajo”, destacó la dama quien no quiso identificarse por miedo a represalias.

Relató que contactó a un individuo por las redes sociales y cuya empresa subcontrata personal de limpieza para hoteles de la región.

“Tengo mensajes que intercambiamos, sé quién es y tengo fotos”, apuntó la trabajadora. “No es justo”.

Explicó que por no contar con papeles de estancia en este país se comunicaban por un chat en la aplicación Whatsup. “No teníamos donde ponchar, solamente creó un grupo de whatssapp, si entrabamos a la 9 informábamos que ya estábamos aquí o ya salimos a tales horas no teníamos pruebas, solo los mensajes de whatssapp”, destacó otra de las trabajadoras.

Lo cierto es las hospederías recurren a subcontratar a otras empresas para completar labores luego de que parte de sus empleados fueron dejados ir por la crisis del coronavirus.

Jaime Becerrill se comunicó con "Fernando" el supuesto empleador y éste dijo que no le había pagado a las mujeres por no presentar documentos que le permitan laboral en Estados Unidos.