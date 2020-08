Inquilinos de campamentos improvisados deberán desalojar

Un juez federal le permitirá a la ciudad de Filadelfia desalojar a las personas en los campamentos improvisados o de protesta ubicados a lo largo del Benjamin Franklin Parkway y Ridge Avenue.

La determinación judicial se dio a conocer el martes en la tarde tras ser evaluada por el magistrado Eduardo C. Robrero.

Las partes llevan debatiendo del desalojo por varias semanas debido al problema sanitario, de drogas, incidencia criminal entre otros en esos espacios.

Según la orden judicial la ciudad debe otorgarle un plazo de 72 horas a los manifestantes o indigentes para que desalojen los terrenos invadidos.

La semana pasada los acampantes practicaban tácticas de defensa con pancartas y palos por si la Policía llegaba a intervenir con ellos.

El alcalde Jim Kenney dijo en su conferencia semanal de actualizaciones por la crisis de salud que “mi intención no es ser conformacional. Llevamos tiempo en conversaciones y no llegamos a nada. Hemos reubicado mas de 100 personas sin hogar y queremos seguirlo haciendo. Lo cierto es que ese tipo de campamento no puede permanecer ahí”.