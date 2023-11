Inspección de puentes en Filadelfia impactará la I-95

El Departamento de Transporte de Pensilvania (PennDOT) anunció que la próxima semana están programadas inspecciones de puentes en la Interestatal 95 y otras carreteras estatales en Filadelfia.

Los horarios y lugares de trabajo son:

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

Filadelfia

• El viernes 17 de noviembre, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m., está programado un cierre del carril izquierdo en la I-95 en dirección norte entre los cruces de la Interestatal 76/Valley Forge y la Ruta 611 (Broad Street).

Condado de Montgomery

• El sábado 11 de noviembre, de 8:00 a. m. a 3:00 p. m., está programado un cierre del carril derecho en la U.S. 202 en dirección sur (Dekalb Pike) entre Main Street y la U.S. 202 (Dekalb Street) en Norristown, Bridgeport Borough y Upper Merion.

• El lunes 13 de noviembre, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m., está programado un cierre de carril en la Ruta 29 (Bridge Street) entre Starr Street y Walnut Street en Phoenixville Borough, Condado de Chester y Upper Providence Township, Condado de Montgomery.

• El miércoles 15 de noviembre, desde la medianoche hasta las 4:00 a. m., está programado un cierre del carril derecho en la U.S. 202 en dirección norte (Dekalb Pike) entre la Ruta 23 (Valley Forge Road) y Main Street en Upper Merion Township, Bridgeport Borough y Norristown.

• El jueves 16 de noviembre, desde la medianoche hasta las 4:00 a. m., se programarán cierres alternos de carriles izquierdos en ambas direcciones en la Interestatal 476 entre la I-76 y los cruces de Norristown en West Conshohocken Borough y Plymouth Township.

Se recomienda a los automovilistas que dejen tiempo adicional al viajar por las áreas de trabajo porque pueden ocurrir desaceleraciones. Todas las actividades programadas dependen del clima.

Estas inspecciones son parte del programa de PennDOT para inspeccionar puentes al menos una vez cada dos años.

Las inspecciones garantizan la seguridad y el estado general de las estructuras.

Los automovilistas pueden verificar las actualizaciones visitando www.511PA.com. Este sitio web está disponible las 24 horas del día, proporciona advertencias de retrasos en el tráfico, pronósticos meteorológicos, información sobre la velocidad del tráfico y acceso a más de mil cámaras de tráfico.