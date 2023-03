Intentan identificar “puntos calientes” de incendio que consumió iglesia de NJ

Bomberos y otro personal de manejo de emergencias intenta identificar los “puntos calientes” de un voraz incendio que consumió por completo una iglesia de Florence Township en Nueva Jersey.

El siniestro se registró el lunes y hasta el martes las brigadas de trabajadores laboraban en aplacar por completo cualquier tipo de flama.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

Una escuela aledaña al centro de adoración no ofreció clases el martes debido a la emergencia, pero lo positivo es que esa estructura en particular no resultó afectada.

Hasta el momento se desconoce la causa del fuego, por lo que se mantiene bajo investigación. Sabemos que la iglesia estaba pasando por un proceso de remodelación al momento del suceso.

Un centenar de bomberos batallaron por largas horas de la noche del lunes el voraz incendio, catalogado por expertos como de ocho alarmas, en el vecindario de Florence Township, Burlington County en Nueva Jersey.

El siniestro consumió la estructura de Fountain of Life Center o Centro de Fuente de Vida ubicado en la cuadra 2035 de Burlington Columbus Road después de las 6:00 p.m.

El jefe de bomberos de Florence Township informó que cuatro condados aledaños tuvieron que asistir en la emergencia. Estos fueron Camden, Mercer y Gloucester. El mayor problema de las autoridades fue el suministro de agua por lo que tuvieron que movilizar camiones cisterna para aplacar las llamas.

Un incendio consumió una iglesia en Burlington County, NJ. Shaira Arias con el reportaje.