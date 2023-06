Interrogantes ante muerte a manos policiales de participante de carreras clandestinas en I-95

Los patrulleros involucrados en la balacera mortal contra un adolescente, de 18 años, en I-95 la madrugada del domingo, fueron puestos en baja administrativa conforme se desarrolla la investigación.

“Hasta el momento no hemos podido entrevistarlos”, dijo el capitán de la Tropa K de la Policía Estatal de Pensilvania, Gerard McShea en una conferencia de prensa junto con el fiscal de distrito Larry Krasner y la comisionada Danielle Outlaw.

Todo esto ante preguntas sobre el incidente en el que Anthony Allegrini Jr. de 18 años y residente de Glen Mills, Pensilvania, pereció baleado a manos oficiales tras presuntamente golpear con su vehículo a dos patrulleros tras haber participado en un evento de carreras clandestinas.

Imágenes de los testigos, que no han sido confirmadas por TELEMUNDO 62, muestran al perecido siendo sacado del vehículo moviendo sus piernas y brazos antes de perecer. En ese video en específico los patrulleros no lo están asistiéndolo, pero según el capitán a cago de la investigación están evaluando toda la información de lo ocurrido y por el momento no pueden detallar la información con la que cuentan.

Sabemos lo siguiente:

Los patrulleros acudieron a atender la emergencia por llamadas de carreras y peatones bloqueando la I-95.

El afectado estaba participando de un evento improvisado de carreras clandestinas en sentido sur de I-95 a la altura de Penn’s Landing.

Inicialmente su vehículo Audi negro fue identificado para detención debido a que no se le podía ver la tablilla claramente, según la Policía.

La Policía Estatal de Pensilvania dijo que el perecido impactó con su vehículo a los dos patrulleros, de forma leve, antes de que uno de los oficiales desenfundara el arma y disparara.

Los patrulleros no cuentan con cámaras corporales sino con cámaras en el “dash” del vehículo oficial.

Este evento fue uno de otros cinco llevados a cabo en un periodo de tres horas en varios lugares de Filadelfia.

“Estamos en un momento clave de la investigación que no podemos comentar cosas específicas porque pueden dañarla. Lo que sí deben estar claros es que mi oficina (la del fiscal de distrito) opera con los aliados de la uniformada estatal y local, pero nuestra investigación es independiente y buscamos la verdad, porque la verdad es importante”, destacó Larry Krasner.

La comisionada Danielle Outlaw no quiso abundar sobre la investigación en I-95, pero fue clara al resonar un mensaje ante los múltiples eventos de esta índole en Filadelfia. “Quiero que estén claros que no porque no fueron arrestados durante el fin de semana están fuera de la mira. No permitiremos este tipo de comportamiento, en especial de individuos que creen que pueden venir a Filadelfia a hacer lo que les de la gana. La seguridad de nuestros oficiales y de las comunidades es la prioridad y por eso no pudimos utilizar todas las herramientas disponibles”, destacó la funcionaria.

Estos son los incidentes registrados:

1:00 a.m. del domingo en la intersección de las avenidas Bustleton y Philmont una unidad de oficiales acudió tras llamadas por carreras clandestinas. A su llegada docenas de personas, en carros y a pie, lanzaron objetos hacia los oficiales, entre los que figuraron ladrillos. Los agentes tuvieron que retirarse para pedir ayuda y poder dispersas el grupo. En esta instancia se identificó a un sujeto agrediendo físicamente a otro y se cree que está vinculado a otra instancia violenta registrada previamente entre el Roosevelt Boulevard y Torresdale Avenue.

1:00 a.m. del domingo en la cuadra 500 de Bybery Road los policías acudieron tras llamadas de balacera y carreras clandestinas. A su llegada dieron con un grupo estacionado en una gasolinera y al intentar intervenir el conductor de un Dodge Charger dio reversa contra los detectives antes de huir hacia Montgomery County.

2:30 a.m. entre las calles Broad y York oficiales acudieron tras reportes de tiros y carreras clandestinas. A su llegada se toparon con los participantes lanzando fuegos artificiales y fueron recibidos de la misma manera, con el lanzamiento de objetos hacia las patrullas. Uno de los objetos quebró el cristal de la ventana de un vehículo oficial.

3:00 a.m. del domingo en la cuadra 2400 de North Broad un individuo manejando intoxicado se enfureció con un oficial quien lo detuvo y supuestamente agredió físicamente al oficial antes de que éste lo apresara. El oficial está siendo tratado por las heridas sostenidas, mientras que este fue el único arresto generado por la uniformada.

Outlaw resaltó que durante el fin de semana no contaban con la cantidad necesaria de uniformados para atender todo lo que estaba ocurriendo en la ciudad del Amor Fraternal y tuvieron que sacar policiías de alguna spartes para atender situaciones de riesgo. "Nosotros reaccionamos de forma reactiva antes que proactiva porque no teníamos conocimiento de que este tipo de evento iba a generarse en distinta spartes de la ciudad. Lo que sí fue efectivo fue desplegar brigadas al norte y al sur para lidiar con asuntos relacionados a grupos, vehículos todo terreno y otros".

Explicó que les resta evaluar "horas largas" de video para dar con los implicados en estos sucesos, pero que "los vamos a encontrar y esto no se ha acabado". "No creemos que los incidentes están conectados por los mismos grupos, pero sí hay ciertos miembros que se reparten entre los grupos para los eventos ilegales", apuntó Outlaw.