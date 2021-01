Investigan polémica intervención policial en Reading

Polémicas imágenes de una intervención policial en Reading, Pensilvania provocaron una investigación de parte de la uniformada.

Y es que según el alcalde Eddie Morán “en ese video un oficial de patrulla parece estar involucrado en una conducta contraria a mis metas y las del Departamento de la Policía de establecer positivismo en la comunidad” El funcionario explicó que tras observar las imágenes la oficina de Asuntos Internos de la uniformada está a cargo de la pesquisa.

En las imágenes que grabaron Samantha Pérez y su esposo, ambos testigos, se puede avistar a dos oficiales sobre un individuo durante un arresto.

“Yo estaba como frisá. Yo dije hay Señor yo no quiero ver esto. Por favor, no me dejes ver que le pase a este hombre lo que le pasó a George Floyd”, relató Pérez quien también se enfrascó en un intercambio verbal y supuestamente físico con uno de los policías. “El oficial bien agresivo me llamó ‘ghetto girl’ y oficiales así no están supuestos a estar en el forcé”.

TELEMUNDO 62 desconoce que ocurrió previo a la grabación de las imágenes y que llevaron a los uniformados a intervenir con el sujeto.