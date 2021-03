Investigan presunta violación de cuatro mujeres en Villanova University

Funcionarios y autoridades de la universidad de Villanova investigan acusaciones de cuatro mujeres quienes alegaron el lunes, fueron violadas por otro estudiante en el campus.

De acuerdo con el portavoz de la universidad, la institución lanzó una investigación el lunes después de recibir denuncias de cuatro mujeres quienes alegan haber sido violadas por un estudiante dentro de la universidad.

Y es que el pasado 28 de febrero, el Departamento de Emergencias del Hospital Bryn Mawr, notificó a las autoridades de Villanova que una estudiante, quien no fue identificada, reportó haber sido agredida sexualmente por un conocido de ella.

No obstante, ante las acusaciones, la universidad informó que aún no han obtenido la identidad del supuesto hombre y que desconocen si es un estudiante o no.

El hecho ocurrió dentro del campus entre el 26 y el 28 de febrero, según Villanova.

La escuela también está investigando otra denuncia separada que podría o no estar relacionada con los otros cuatro incidentes.

Tras anunciar la investigación, la institución envió un alerta a sus estudiantes con información de cómo denunciar agresión sexual o conducta inapropiada.

Según la alerta, los estudiantes deben llamar al 610-519-5800 para comunicarse con las autoridades universitarias o al 610-519-8805 para comunicarse con el coordinador Ryan Rost en caso de una violación u otro acto inapropiado.

La Universidad de Villanova es una universidad católica privada ubicada en Villanova, Pensilvania, y la universidad católica más antigua del estado.