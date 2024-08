Jambi llegó para preservar la especie de orangutanes sumatran

El Zoológico de Filadelfia tiene un nuevo inquilino acabadito de nacer.

Se trata de un bebé orangután Sumatran llamado Jambi que vio la luz el pasado 26 de junio 2024.

Sus padres Tua (madre), de 31 años y Sugi (padre), de 28, ponen en relevancia la estancia de esa especie en extinción en la ciudad del Amor Fraternal.

El Zoológico informó que este es el primer nacimiento de este tipo de orangután en los pasados 15 años.

La población de orangutanes Sumatran es de 14,000 en la isla Sumatra y el riesgo mayor que pesa sobre su perseverancia es la deforestación, según International Union for the Conservation of Nature (IUCN).

Todos los interesados en conocer al bebé orangután pueden acudir al Zoológico de Filadelfia donde madre e hijo están en despliegue.

