Jefa de policía de Portland será nueva comisionada de Policía de Filadelfia

La próxima comisionada de la Policía de Filadelfia será Danielle Outlaw, la jefa de policía de Portland, Oregon, confirmó Telemundo 62 y NBC10.

El presidente del Sindicato de Policía de Portland, Daryl Turner, indicó que la oficina del alcalde de Portland le informó de la partida de Outlaw a Filadelfia.

El alcalde de Filadelfia, Jim Kenney, tiene planificado un anuncio para la tarde de este lunes, pero una vocera de Kenney se negó a comentar quién sería su elección.

Outlaw, de 44 años, se ha desempeñado como oficial de policía de alto rango para la ciudad de la costa oeste durante poco más de dos años, desde octubre de 2017.

Fue la primera mujer de raza negra en ocupar el cargo, según su biografía en el sitio web de la ciudad de Portland. También será la primera mujer negra en liderar el departamento de Filadelfia, una de las agencias policiales más grandes del país con 6,800 oficiales uniformados.

Previamente, estuvo 20 años en el departamento de Policía de Oakland, California.

Outlaw sucede a la Comisionada Interina Christine Coulter, quien asumió el cargo en agosto después de la repentina renuncia del Comisionado Richard Ross. La abrupta partida de Ross, quien fue designada por Kenney cuando el alcalde asumió el cargo, envió al Ayuntamiento en una búsqueda inmediata de un nuevo policía superior.

La búsqueda de cuatro meses de Kenney estuvo caracterizada por un aire de misterio, con poca información sobre el proceso de contratación o los candidatos desde agosto.

El proceso fue inusual para un alcalde de Filadelfia en las últimas décadas, ya que ningún comisionado dejó el cargo tan sorprendentemente como Ross. El policía de toda la vida de Filadelfia asumió el puesto más alto en lo que muchos observadores políticos sugirieron como una conclusión inevitable. Ross pasó años como el segundo comandante del excomisionado Charles Ramsey.

Su renuncia y su rápida caída en desgracia se produjo a la luz de una demanda presentada por dos mujeres oficiales. Afirman que fueron acosadas ​​sexualmente y que el acoso nunca fue tratado por los jefes de departamento. De hecho, una de las dos demandantes ha afirmado que el propio Ross estaba al tanto del acoso y no hizo nada. La oficial alegó que ella y Ross tuvieron una aventura anteriormente.

"No me vi obligado a hacerlo", dijo Ross en agosto sobre su renuncia. "Mi amor por esta ciudad me ha obligado a tomar una decisión que es más grande que yo".

Kenney prometió comenzar una búsqueda de su reemplazo de inmediato, diciendo que elegir un comisionado de policía es quizás su trabajo más importante. La búsqueda, dijo, sería nacional.

Outlaw ahora está a cargo de un departamento que, según algunos líderes de la comunidad, necesita una reforma tanto en el procedimiento como en la capacitación.

Más de 70 oficiales de policía de Filadelfia fueron citados en una investigación nacional por haber publicado contenido racista o inapropiado en las redes sociales. Al menos 13 de esos oficiales fueron despedidos o renunciaron a raíz del escándalo.

Mientras tanto, el presidente del sindicato local de la Orden Fraternal de Policía ha discutido públicamente con el fiscal de distrito de la ciudad Larry Krasner sobre las reformas de libertad condicional buscadas por Krasner en el sistema de justicia penal local.

El presidente de FOP, John McNesby, también criticó públicamente a una de las estrellas de fútbol más grandes de la ciudad, Malcolm Jenkins, después de que Jenkins escribiera un artículo de opinión sobre las reformas necesarias dentro del departamento de policía y qué atributos debería tener el próximo comisionado.