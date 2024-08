Exoficial correccional hispano de NJ a cumplir condena por agresión sexual a menor

Palacio de Justicia de Cape May, Nueva Jersey - El fiscal del condado de Cape May, Jeffrey H. Sutherland, anunció el jueves 8 de agosto de 2024 que Jonathan E. Perez, un hombre de 35 años de Woodbine y

Un exoficial correccional fue sentenciado por delitos de agresión sexual contra un menor, según un comunicado de la Oficina del Fiscal del Condado de Cape May, en New Jersey.

A mediados del mes de marzo 2024 se inició un juicio en contra de Jonathan E. Perez, de 35 años de Woodbine, acusándolo de dos cargos de agresión sexual agravada a un menor de edad como delitos de primer grado, un cargo de agresión sexual como delito de segundo grado; y un cargo de poner en peligro el bienestar de un niño como delito de segundo grado.

El 12 de abril de 2024, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad por los cuatro cargos contra Pérez.

El juicio fue el resultado de una investigación que se inició en febrero de 2023 después de que una víctima juvenil denunciara el abuso.

Sentencia

Pérez fue sentenciado a 30 años en la Prisión Estatal de Nueva Jersey, sujeto a la “Ley de Prohibición de Liberación Temprana”, pérdida de su Licencia de Aplicación de la Ley de la Comisión de Capacitación Policial, prohibición de ocupar cualquier cargo público o empleo público, al ser liberado está sujeto a supervisión de libertad condicional de por vida, y deberá registrarse como Delincuente Sexual.

"El equipo de la fiscalía trabajó con diligencia y determinación, incluidos nuestros fiscales adjuntos, detectives, la policía estatal, los defensores de las víctimas, las enfermeras forenses y nuestro personal, para garantizar que se hiciera justicia para la víctima y su familia", dijo el Fiscal del Condado de Cape May, Jeffrey H. Sutherland.

Las autoridades piden la colaboración a los ciudadanos del condado de Cape May para reportar información sobre cualquier actividad criminal dentro de la comunidad, de forma anónima a través de la línea de información del sheriff del condado de Cape May en cmcsheriff.net, o a través de Cape May County Crime Stoppers al 609-465-2800.