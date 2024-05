Bailarín hispano habría estado en el lugar equivocado viendo Netflix cuando le dispararon

Joshua Soto, el bailarín hispano de patinaje sobre hielo de Filadelfia, habría estado en el lugar y la hora menos indicada cuando fue baleado en el pecho en noviembre del 2021.

Así lo describió el fiscal Robert Wainwrigh a cargo de procesar el caso donde tres individuos figuran como los responsables del crimen. Se trata de Joseph Cuevas, de 27 años, Luis Castillo, de 27, y Anthony Sherman.

“Mi hijo era un a persona muy especial, humilde y estaba lleno de amor para todos”, destacó la madre, Damaris Soto. “Fue único y un verdadero pilar para la comunidad”.

Según el fiscal Soto fue a visitar a su amigo de la escuela Zbigniew Still para ver Netflix en su casa. Lo que no sabía era que el individuo hace un tiempo ya mantenía un negocio de venta y distribución de drogas. Días previos al del crimen, Luis Castillo y y Anthony Sherman, fueron a la misma casa fumaron marihuana con Still y éste les mostró dos armas que tenía guardadas. Un revolver y una pistola calibre .40 semiautomática.

Al parecer Castillo y Sherman decidieron robarle al estrenado “dealer” por creerlo muy confiado al mostrarle sus pertenencias. Y ahí comenzó todo.

El pasado seis de noviembre 2021 los dos ladrones acudieron a la casa del tirador de drogas acompañados de Joseph Cuevas. Imágenes de vigilancia de la vivienda muestran cuando llegan y los dejan pasar. Una vez en el interior fuman marihuana, comparten whiskey marca Hennessey y Cuevas anuncia el robo.

Still trata de recuperar las armas que le quitaron cuando supuestamente Cuevas le dispara en el abdomen y acto seguido le pega un tiro a Soto quien estaba ajeno a lo que estaba sucediendo sumido en Netflix. “La víctima tuvo la adrenalina suficiente para salir de la casa y caer al suelo en la carretera por la herida sostenida”, destacó el fiscal.

El primer en huir fue Sherman, seguido de Castillo, pero antes de partir Cuevas le pegó dos tiros adicionales a Still uno en el abdomen y otro en la pierna con los que no lo mató porque se recuperó en el hospital.

“Fue un caso difícil, pero logramos atar todas las piezas”, destacó Wainwrigh. “Castillo fue arrestado a pocos días del crimen y luego Sherman, pero nos faltaba Cuevas. A días del tiroteo el individuo se deshizo del carro que utilizaron para huir y que estaba registrado a su nombre quemándolo al noreste de Filadelfia. Casi un año después, en el 2022, los detectives lo arrestaron y pudieron recuperar material borrado de su teléfono celular en el que tenía datos del caso del bailarín”.

“La sonrisa de mi hijo era contagiosa. Lo extrañamos, no solo nosotros, sino toda una comunidad”, destacó Jesús Soto, padre de la víctima a lo que la madre Damaris agregó “suelten las armas y agarren un libro. Algo tenemos que hacer para que siga a delante la juventud”.

Los acusados en este caso fueron sentenciados y cumplen tiempo de cárcel por la matanza de Joshua Soto.

