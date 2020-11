Jovencito recibe balazo mortal al atender la puerta de madrugada

Un adolescente, de 12 años, murió luego de que un pistolero abriera fuego contra su residencia en el sector de Frankford justo cuando el menor se disponía a abrir la puerta, según la Policía.

Se informó que el hecho de sangre tuvo lugar en la cuadra 5000 de Ditman Street a eso de las 2:45 p.m. del domingo.

Uno de los comisionados de la uniformada, Melvin Singleton dijo que jovencito fue tiroteado una vez en la cabeza por la ventanilla de la puerta frontal de la vivienda.

Los familiares de la víctima identificaron al menor como Sadeek Clark-Harrison. Brigadas de rescatistas acudieron a atender la emergencia y dieron con el choco sangrando por la boca y certificaron la muerte a las 3:00 p.m.

Sadeek estaba en la residencia junto a su abuelita y su hermana, de 10 años, según los investigadores.

“No creemos que el pistolero sabía quién estaba tras la puerta”, destacó Singleton.

“Me quitaron la luz, me lo quitaron todo”, destacó visiblemente afectada la madre de la víctima, Lisa Clark. “Cuando me quitaron a mi hijo me quitaron la luz”.

La familia del menor dijo que desconoce quien haló del gatillo, pero que la voz sonaba como un adulto.

“Es horrible que alguien llegue hasta nuestra puerta, tarde en la noche, y abra fuego de esa manera”, apuntó Clark. “Tocaron la puerta y dijeron su nombre varias veces”, relató la madre.