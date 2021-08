Juez dictamina que el ‘Phillie Phantic’ puede seguir siendo utilizada

Un magistrado federal decidió que los cambios realizados por los Phillies de Filadelfia a la mascota de Phillie Phanatic el año pasado fueron suficientes para permitir su uso continuo por parte del club.

En una decisión de 91 páginas el 10 de agosto, la jueza magistrada estadounidense Sarah Netburn en Manhattan decidió que los creadores de Phillie Phanatic habían demostrado que la mascota había sido registrada como una escultura artística bajo la ley de derechos de autor.

Netburn recomendó que Harrison / Erickson, (H / E) la compañía de Nueva York que creó el Phanatic, fuera acreditado como los únicos autores y dijo que la compañía tenía derecho a rescindir el acuerdo de 1984 de los Phillies para adquirir derechos sobre la criatura que hicieron el 15 de junio de 2020.

Los Phillies dieron a conocer el rediseño de la mascota verde en febrero de 2020, una nueva apariencia con plumas no voladoras en lugar de brazos de color piel, estrellas delineando los ojos, un trasero más grande y una cola azul claro, calcetines azules con zapatos rojos, además de un juego de escamas debajo de los brazos.

"H / E argumenta que P2 no es original porque es el 'mismo viejo Phanatic' o una 'copia servil' de P1", escribió Netburn. "Si los Phillies hubieran diseñado algo tan diferente del Phanatic que ya no sería reconocible como el Phanatic, entonces, por extensión, no sería un derivado del Phanatic, sino que sería una mascota completamente diferente".

Netburn citó una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de 1991, Feist Publications Inc. v. Rural Telephone Service Company Inc.

“Sin duda, los cambios en la forma estructural del Phanatic no son grandes golpes de brillantez”, escribió, “pero como ya ha señalado la Corte Suprema, una compilación de elementos mínimamente creativos, 'no importa cuán toscos, humildes o obvio’, puede convertir una obra en un derivado".

Los abogados de Wayde Harrison y Bonnie Erickson dijeron en un comunicado que “si no se corrige, esta barra baja para un trabajo derivado frustrará el propósito y la intención de las disposiciones de terminación de derechos de autor establecidas por el Congreso para compensar justamente a los creadores originales por sus trabajos 35 años después de que hayan licenciaron o concedieron derechos sobre sus creaciones, como hicieron Bonnie y Wayde en 1984. La lucha de los creadores originales por lo que les corresponde continuará".

Los Phillies declinaron hacer comentarios, citando el litigio en curso, dijo la portavoz Bonnie Clark.