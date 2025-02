¿Lo has visto? Lo buscan tras escapar de prisión en Filadelfia trepando vallas

Las autoridades buscan a un hombre que escapó de una prisión federal durante el fin de semana, según el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos de Filadelfia.

Keith Freeman, de 30 años, está acusado de trepar dos vallas y escapar del Kintock Group en la cuadra 600 de East Luzerne Street el domingo 23 de febrero, dijeron las autoridades.

On Sunday Feb 23, federal inmate Keith Freeman, 30, climbed two fences and escaped from the Kintock Group on the 600 block of E. Luzerne St. Freeman was finishing a 96 month sentence for weapons possession. Freeman is 5'5", 160pds. Tips to @USMS_Philly, 1-866-865-TIPS(8477). pic.twitter.com/aYHCEk5Zjz