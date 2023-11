Kevin Bethel: “los retos que enfrenta Filadelfia son significativos, pero pueden resolverse”

Kevin Bethel, el nuevo comisionado de la Policía de Filadelfia, se enfocará en hacer de la ciudad del Amor Fraternal una “segura”.

“Ese es nuestro reto y nos vamos a encaminar utilizando la data. Soy una persona que usa la información para lidiar con los problemas y eso vamos a hacer”, destacó Bethel en su primera conferencia de prensa tras el nombramiento generado por la alcaldesa electa Cherelle Parker.

Bethel entrará en funciones en enero 2024 tal y como la alcaldesa en vías de que la administración sea una en la que la colaboración reine.

El funcionario fue uno de tres prospectos que eligieron los ex comisionados de Filadelfia, Charles Ramsey y Richard Ross, quienes a su vez fueron nominados por Parker para entrevista a los candidatos a la silla del policía de más alto rango en la ciudad.

“Le hicimos las mismas preguntas a todos los prospectos y nos enfocamos en ciertas partes. Filadelfia no es fácil y no todo el mundo puede con ese trabajo”, destacó Ramsey al tiempo que agregó “yo no elegí al nuevo comisionado, fue la alcaldesa”.

“Estoy honrado de poder trabajar para esta administración. Yo creía que sabía de colaboraciones intergubernamentales, pero me equivoqué. La alcaldesa me ha enseñado en estos días mucho y vamos a ponerlo todo en práctica”, recalcó Bethel al tiempo que prometió que “no los voy a decepcionar. Acepto el reto y nos encaminaos a hacer de Filadelfia la ciudad más segura del país y al Departamento de la Policía el mejor de todos”.

La primera orden del comisionado será crear un plan de seguridad pública para Filadelfia.

El funcionario está casado con una detective de la uniformada por más de 30 años y juntos tienen tres hijas. Entre sus allegados figura un pastor, su hermano. Los pasados cuatro años estuvo a cargo de la seguridad del Distrito Escolar de Filadelfia y según dijo esa etapa lo ayudó a tener un entendimiento de lo que pide la comunidad.

"La comunidad, la gente, es el poder detrás de todo. Saber escucharlos nos debe motivar a trabajar duro. De la misma forma que no queremos ver estudiantes baleados frente a las escuelas, queremos que nuestros seres queridos, como mi suegra, puedan salir de sus casas sin temor", apuntó Bethel. "He estado mucho tiempo en la policía y en ocasiones resulta difícil salirte y regresar. Estoy orgulloso de ser un oficial de Filadelfia".

Agregó que "los retos que enfrneta Filadelfia son significativos, pero pueden resolverse".

La exconcejal María Quiñones Sánchez analiza el nombramiento como comisionado policial de Filadelfia de Kevin Bethel. Valeria Aponte Feliciano modera la entrevista.