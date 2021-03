Kimmel Center se prepara para reapertura total en otoño

El Kimmel Center se está preparando para un renacimiento completo tras la pandemia de coronavirus, con una programación de Broadway que incluyen 13 espectáculos para el otoño, informó el Philadelphia Business Journal.

El centro cultural, que es una joya de la corona del sector artístico de Filadelfia, ha estado cerrado en Broad Street durante más de un año debido al COVID-19. Con esta reapertura se espera la recuperación de la industria de las artes y la cultura de Filadelfia, así como de la economía de la ciudad en general.

La organización se está preparando para una "variedad de actividades" que comenzará a fines de septiembre, dijo el director de operaciones Ed Cambron, y la temporada 2021-22 de Broadway comenzará el 20 de octubre con el regreso de "Hamilton". La próxima temporada incluye “Rain - A Tribute to The Beatles” (del 29 al 31 de octubre), “Anastasia” (del 23 al 28 de noviembre) y “Stomp” (del 28 de diciembre al dos de enero). En conjunto, la alineación cuenta con 42 premios Tony y 37 premios Drama Desk, informó PBJ.com.

Kimmel Center está planeando una asignación de capacidad del 100% para su campus cultural, que incluye 9,000 asientos en el Kimmel Center for the Performing Arts, Academy of Music y Merriam Theatre, dijo Cambron al Business Journal. Filadelfia actualmente permite una ocupación del 15% para eventos y reuniones en interiores e insta a los operadores de teatro en vivo a seleccionar actuaciones que requieran menos de 10 artistas.