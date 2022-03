Krasner pide empatía para Will Smith y Chris Rock

El fiscal de distrito de Filadelfia, Larry Krasner, quien es reconocido como uno de los funcionarios policiales progresistas más destacados del país, dijo que espera que Will Smith y Chris Rock puedan limar asperezas tras las acciones ocurridas el domingo en la noche en la ceremonia de los premios Oscar.

Smith, un nativo de Filadelfia que saltó a la fama hace décadas como un joven "nacido y criado en el oeste de Filadelfia", golpeó a Rock en la televisión en vivo después de que el comediante hiciera una broma sobre su esposa Jada Pinkett Smith.

"Me imagino que Will Smith y Chris Rock probablemente despertaron esta mañana y reconsideraron sus acciones de ayer. Espero que limen asperezas entre ambos”, dijo Krasner a los periodistas durante una rueda de prensa en la que se le solicitó su opinión. "Tal vez todos deberíamos darles un poco de empatía, porque como (el activista de justicia social) Bryan Stevenson ha dicho muchas veces, 'No eres lo peor que has hecho'".

Stevenson es un abogado de interés público que a menudo representa a personas encarceladas. También enseña derecho en la ciudad de Nueva York y promueve la justicia social. La cita exacta de Stevenson proviene de su libro, "Just Mercy: A Story of Justice and Redemption".

"Cada uno de nosotros es más que lo peor que hemos hecho", escribió Stevenson.

Aparte de este incidente en el que intentó darle un enfoque filosófico, Krasner tildó como un "buen día" para Filadelfia en los Oscar.

"Así que fue un buen día para Filadelfia en los Oscar", dijo Krasner. "Will Smith ganó un Oscar. También Questlove", dijo Krasner, destacando la victoria del músico de Filadelfia como Mejor Documental por su película "Summer of Soul", sobre el Festival Cultural de Harlem de 1969.