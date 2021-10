La escasez de empleados podría dejarte sin pavo este Thanksgiving y Navidad

Si bien numerosos expertos han reiterado que la reciente inflación y escasez no ha resultado en una escasez de pavo, lo que sí es cierto es que la falta de empleados en las granjas podría dejar a miles sin sus platillos favoritos en estas fechas.

Y es que según un artículo de Consumer Reports, pese a que la producción de pavos en Estados Unidos cayó un 1.4% este año a comparación al año pasado, el Departamento de Agricultura (USDA en inglés) reiteró que actualmente no existe una escasez de la ave, más bien solo de trabajadores para procesarla.

Esta misma escasez de empleados podría amenazar con dejar a algunas familias sin pavo esta Acción de Gracias o Navidad, especialmente a aquellas que buscan comprar un pavo de menos de 16 libras (ya que este tamaño ha estado muy codiciado durante la pandemia, ya que esta forzó a las personas a organizar Thanksgivings más pequeños).

Pero pese a que no existe una escasez de pavos, esto no significa que el platillo no se ha disparado en precios ya que según Consumer Reports, su costo si ha subido a comparación del 2020.

"Además del COVID-19, existe escasez de mano de obra, transporte y materiales de empaque", destacó Anne-Marie Roerink, una analista de supermercados. "Súmale el cambio climático y el precio del grano y esto nos ha dejado con un pavo más costoso".

Roerink explicó que este aumento en costos de producción y de materia prima es lo que ha principalmente disparado los precios del pavo, cosa que últimamente termina afectando a los consumidores.

“Al fin y al cabo, parte de estos costos se irán al consumidor”, detalló Roerink. "Aunque probablemente la gente no tendrá problemas para comprar un pavo en estas fechas, lo más probable es que paguen más por él".

Afortunadamente, pese a que la inflación parece estar afectando a todos los productos del supermercado, existen unos que han logrado bajar de precio recientemente.

Pese a ello, se espera que la inflación sigua en aumento hasta el 2022, donde se estabilizará para luego bajar a sus niveles promedio el 2023.