Presunto autor de mútiples robos en Upper Darby es buscado por la Policía

Dos robos residenciales fueron reportados en Upper Darby, Pennsylvania y un hombre figura como sospechoso de cometer ambos delitos, indicó la Policía.

A continuación mostramos la imagen del posible autor de los robos que se llevaron a cabo el primero de junio, según las autoridades.

Public Alert – Request for Assistance

The Upper Darby Police Detective Division is investigating two residential burglaries that occurred on Sunday, June 1, 2025.

We are seeking the public’s help in identifying the male suspect pictured below, pic.twitter.com/r4u9hC3Eu7