Leve descenso en casos de COVID-19 impulsa teoría de haber alcanzado el pico

Read in English here

Filadelfia podría estar en el pico de uno de los momentos “más difíciles de la pandemia” del COVID-19 de acuerdo a la información que evalúa la comisionada de salud y su equipo a diario.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La Dra. Cheryl Bettigole dijo el martes que podríamos estar llegando a un punto de descenso en términos de contagios y hospitalizaciones, pero que “es muy temprano para afirmarlo definitivamente”.

Sostuvo que se registró un leve descenso de casos en la pasada semana que ratifican su teoría.

2, 978 contagios versus 3,108 la semana anterior.

Porciento de pruebas positivas 31.5% versus 40% la semana anterior.

“No tengo una bola de cristal para asegurar lo que va a pasar a futuro, pero les puedo decir esto; este momento es personal. Se trata del análisis interno de cada familia o persona de Filadelfia a la hora de exponerse. Traten de minimizar el riesgo y no congregarse especialmente si no están vacunados o si no han recibido el refuerzo”, destacó la funcionaria.

Dijo que las personas inoculadas completamente en la ciudad del Amor Fraternal alcanzan los 295 mil en una población de 1.6 millones de personas.

95% de los adultos tienen al menos una dosis de la vacuna

78% están completamente vacunados

“Sigo estresando que se inmunicen. Está probado que la mayor cantidad de las personas hospitalizadas actualmente y muriendo no están inoculadas. Esto es algo que podemos detener si nos vacunamos”, comentó.

Bettigole reiteró que, si tienes síntomas tales como fiebre, tos seca o dolor de cabeza, entre otros, considera que estas infectado y comienza a aislarte de forma voluntaria. “No vayan a las salas de emergencia si no se sienten realmente enfermos. Debemos dejar espacio para las personas que necesitan tratamiento de forma urgente. Si no encuentras cita para hacerte la prueba del COVID-19 o no encuentras pruebas caseras piensa que tienes el virus”, agregó.

“Sé que están frustrados con todo esto y no vemos la luz al final del túnel, pero les tengo datos que nos pueden a ayudar a salir de todo eso…”, dijo Bettigole. Estos son:

Las personas con la vacuna de refuerzo están más protegidas contra la variante ómicron.

El país está proveyendo ayuda adicional a los lugares del mundo que no tiene acceso a las vacunas.

Las personas de Filadelfia están haciendo su parte al inmunizarse.

El uso de mascarillas nuevamente está creciendo.

Las mascarillas KN95 y N95 recomendadas para una mayor protección pueden usarse hasta una semana antes de descartarlas, según Bettigole. Lo que debes tener en cuenta es cómo la manejas en términos de cuánto la tocas o dónde la guardas.

La funcionaria dijo que una repartición de estas mascarillas en Filadelfia sería muy costoso, porque no se trata de un cubrebocas para cada persona, sino de un abastecimiento. Por tanto, sostuvo que localizarán los recursos y el personal disponible en los sitios de pruebas y la repartición de pruebas caseras cuando lleguen.