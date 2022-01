Libre tras 37 años de prisión por falso testimonio

Un hombre de Filadelfia fue liberado tras pasar 37 años en prisión en un caso en el que, aparentemente, se presentó un testimonio falso.

El testigo del juicio fue acusado de perjurio pocos días después de que Willie Stokes fuera declarado culpable de asesinato en 1984. Pero Stokes no se enteró de esa declaración de perjurio hasta 2015, décadas después de haber sido condenado a cadena perpetua.

Stokes, de 61 años, salió de una prisión estatal cerca de Filadelfia ansioso por recibir un abrazo de su madre.

“Hoy es un día tremendo. Estamos todos muy agradecidos”, dijo su abogado, Michael Diamondstein. "Sin embargo, también es un día triste, porque nos recuerda lo ilegal, injusto e injusto que fue la aplicación de la ley de Filadelfia durante tanto tiempo".

Dos detectives que supuestamente le ofrecieron al testigo Franklin Lee un trato para ayudarlos a cerrar un caso de asesinato en 1980 ya fallecieron. Lee estaba detenido por cargos de violación y asesinato no relacionados en ese momento, y dijo que también le prometieron una sentencia leve.

"Me debilité y acepté la oferta", dijo Lee a un juez federal en noviembre, recordando su testimonio en una audiencia preliminar en mayo de 1984 cuando afirmó que Stokes, un amigo del vecindario, había confesado haber matado a un hombre llamado Leslie Campbell durante un juego de dados.

Lee se retractó de la historia en el juicio por asesinato de Stokes en agosto de 1984, pero Stokes, no obstante, fue condenado y enviado a prisión de por vida. Días después, los fiscales de Filadelfia acusaron a Lee de perjurio, no por su testimonio en el juicio, sino por el testimonio inicial que había dado en la audiencia preliminar. Lee se declaró culpable, admitió que se había inventado la confesión y fue sentenciado a una pena máxima de siete años de prisión.

“Los fiscales de homicidios que utilizaron el testimonio de Franklin Lee para condenar a Willie Stokes luego procesaron a Franklin Lee por mentir sobre Willie Stokes. Y nunca le dijeron a Willie Stokes”, argumentó Diamondstein en la audiencia de noviembre en la corte federal.

La madre de Stokes, ahora anciana, ha estado planeando su regreso a casa a medida que sus apelaciones ganaban terreno, solo para enfrentar repetidos reveses, dijo a The Philadelphia Inquirer.

Pero la madre de Lee también jugó un papel importante desde el principio.

En un testimonio ante un tribunal federal en noviembre pasado, Lee dijo que su novia —a quien los detectives presuntamente permitieron tener relaciones sexuales con él en el cuartel general de la Policía en 1983 y a quien se le permitió traer marihuana y algunas docenas de pastillas de opioides—, le contó a su madre sobre el acuerdo que había alcanzado.

Su madre le dijo a la mujer que no volviera a ir a la comisaría. En cambio, la Policía le aseguró una trabajadora sexual, dijo Lee.

"Una vez que hablé con mi madre, ella me dijo: 'No te crié así, para mentir sobre un hombre porque te metiste en un lío'", testificó Lee, según la transcripción. “Ella dijo: 'No me importa si te dan mil años. Entra y di la verdad'. Y eso es lo que hice".

Un fiscal sobreviviente, ahora en la práctica privada, no respondió de inmediato los mensajes en busca de comentarios el martes. Sin embargo, ha dado una declaración en la que dice que no recuerda ninguno de los casos, según los archivos judiciales.

La policía de Filadelfia no ofreció comentarios inmediatos sobre el caso.

El magistrado estadounidense que escuchó la apelación calificó la omisión como una "violación atroz de los derechos constitucionales (de Stokes)", y un juez de distrito estadounidense estuvo de acuerdo, anulando la condena la semana pasada.

En cuanto a Lee, terminó cumpliendo 35 años por cargos de violación, asesinato y perjurio. Salió de prisión hace dos años y ahora trabaja como supervisor de línea de montaje.

Se disculpó con Stokes en la corte "por el problema que causé".

"Voy a tomar sus lágrimas para indicar que está aceptando la disculpa", dijo la jueza magistrada estadounidense Carol Sandra Moore Wells.

El fiscal de distrito de Filadelfia, Larry Krasner, cuya oficina ha defendido alrededor de dos docenas de casos de exoneración, apoya a Stokes pero aún no ha decidido formalmente si volver a juzgarlo. Esa decisión debería presentarse antes de una audiencia programada para el 26 de enero en un tribunal estatal, dijo un portavoz.