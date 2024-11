“No hay cambio”, bodeguero de Kensington ante falta de consistencia en iniciativa de limpieza

Un bodeguero de Kensington Avenue tenía esperanza que la seguridad en la zona cambiara con los esfuerzos de limpieza a principio de año, pero “todo sigue igual, no hay cambio, no he visto cambio”.

Miguel García, dueño de uno de los comercios que operan en el vecindario de Kensington en Filadelfia, adquirió el negocio hace un año aproximado teniendo en cuenta en las promesas de campaña de la alcaldesa Cherelle Parker, de poner mano dura en el sector.

Todo esto conforme se registró el asesinato de un hombre de Reading, Pensilvania, a pasos del establecimiento. Pulsa aquí para esa historia.

“Me quedé frío cuando vi a la Policía, porque pensé que había pasado algo en el negocio”, comentó García. “Llamé a mi empleado y me dijo que era a fuera, que no tenía que ver con nosotros”.

Imágenes de los alrededores de donde ocurrió el tiroteo del 18 de noviembre 2024 en la cuadra 2800 de Kensington Avenue captadas por el lente de TELEMUNDO 62 muestran a los policías investigando, el encintado amarillo y en la acera, personas sin hogar apostadas.

“Empezaron a trabajar de maravilla y no permitían que las personas estuvieran en grupos. Yo era de los que tenían esperanza, pero bueno, no sé si es por el frío que se están juntando, pero vamos a ver cómo van las cosas”, apuntó García.

El plan, que inició en el vecindario de Kensington en el 2024, desplegó brigadas de limpieza, remoción de personas sin hogar, quienes se aglomeraron en otros vecindarios, cambio de horario de operación de comercios 24/7 y la asignación de nuevos cadetes de la Policía de Filadelfia para patrullar el sector.

"No hay nada digno en permitir estos campamentos en particular cuando hay recursos y lugares para llevar a estas personas", destacó la exconcejal María Quiñones Sánchez sobre desalojos y limpieza en Kensington. Valeria Aponte Feliciano Modera la entrevista.