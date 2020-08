Línea directa ayudará a estudiantes a obtener Internet

Miles de estudiantes y familias de Filadelfia ahora podrán lograr más fácilmente una conexión al Internet para realizar sus estudios virtuales llamando al 211, una línea directa que ofrece información clara sobre cómo lograr acceso.

La línea directa 211 de United Way of Greater Philadelphia y Southern New Jersey opera las 24 horas del día, los siete días de la semana y está disponible en más de 150 idiomas. También tiene información sobre varios otros recursos disponibles, como programas de alimentación y nutrición y ayuda de reingreso para ex delincuentes.

Si buscan ayuda para obtener una conexión de banda ancha, las familias pueden llamar al 211 y presionar uno para hablar con un navegador de recursos. Recibirán información general sobre el programa PHLConnectED, como su elegibilidad y cómo registrarse.

PHLConnectED, anunciado a principios de este mes, es un programa para conectar alrededor de 35 mil hogares en donde hay estudiantes de K-12, para que puedan tomar clases virtuales, en medio de la pandemia de COVID-19.

En la primavera, el distrito distribuyó Chromebooks a los estudiantes que necesitaban un dispositivo para el aprendizaje virtual.

Comcast, la ciudad y varias fundaciones están apoyando el esfuerzo para conectar hogares con niños en las escuelas públicas, autónomas y católicas de Independence Mission de Filadelfia. El enfoque inicial estará en los hogares con estudiantes K-12 y sin acceso a Internet o solo acceso a teléfonos móviles, o en personas sin hogar y con inseguridad en la vivienda.

El Distrito Escolar de Filadelfia comienzará las clases virtuales el dos de septiembre.

