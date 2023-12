Lista de 25 lugares para celebrar el Año Nuevo en Filadelfia

El 2023 casi termina y si estás buscando lugares para disfrutar la víspera de Año Nuevo, te tenemos cubierto. Aquí hay una lista de 25 eventos que tendrán lugar en Filadelfia el 31 de diciembre, en los que podrás divertirte toda la noche hasta 2024.

New Year’s Eve bash at Xfinity Live!: Ubicado en 1100 Pattison Ave., comienza a las 9 p.m. y los boletos comienzan en $115.

Morgan's Pier NYE take over at Craft Hall: Ubicado en 901 N. Delaware Ave., comienza a las 9 p.m. y los boletos comienzan en $85.

New Year's on the Moon, Baby on the Wet Deck at the W Philadelphia: Ubicado en 1439 Chestnut St., el evento comienza a las 9 p.m. y los boletos comienzan en $150.

Mr. Hollywood DJ's Third Annual NYE Bash at Stratus Rooftop Lounge: Ubicado en 433 Chestnut St., comienza a las 9 p.m. y los boletos comienzan en $99.

2024 Golden Gala at Rivers Casino Philadelphia: Ubicado en 1001 N. Delaware Ave., la gala comienza a las 10 p.m. y los boletos cuestan $99.99 por persona.

Burlesque & Blues NYE 2023 at The Twisted Tail: Ubicado en 509 S. 2nd St., el evento comienza a las 9 p.m. y los paquetes de reserva comienzan en $30.

New Year's Eve Cocktail Hour + Italo Disco at Irwin's: Ubicado en 800 Mifflin St., el evento comienza a las 7 p.m. y los boletos cuestan $80 por persona.

The Annual "Celebrity Style" New Year's Eve Fireworks Gala at the Pyramid Club: Ubicado en 1735 Market St., la gala comienza a las 9 p.m. y los boletos comienzan en $125.

Epic NYE 2024 celebration at Cuba Libre: Ubicado en 10 S. 2nd St., comienza a las 10:30 p.m. y los boletos comienzan en $125.

Moshulu's New Year's Eve Fireworks Boat Bash: Ubicado en 401 S. Christopher Columbus Blvd., la fiesta comienza a las 9 p.m. y los boletos de admisión general cuestan $150 por persona.

Blind Barber Philadelphia NYE 2024 Party: Ubicado en 1325 Sansom St., las puertas se abren a las 9 p.m. y los boletos comienzan en $80.

NYE24: Nico Oso at NOTO Philadelphia: Ubicado en 1209 Vine St., las puertas se abren a las 8 p.m. y los boletos comienzan en $80.

New Year's Eve Party 2024 at Roar: Ubicado en 939 N Delaware Ave., el evento comienza a las 9 p.m. y los boletos comienzan en $40.

City Cruises Philadelphia's New Year's Eve Fireworks Cruise: Ubicado en 401 South Christopher Columbus Blvd., embarque a las 9 p. m. y los boletos comienzan en $ 219 por persona.

New Year's Eve Celebration with The Philadelphia Orchestra: Ubicado en el Kimmel Cultural Campus en 300 S. Broad St., el evento comienza a las 7 p. m. y los boletos comienzan en $56.

FAME Lust Presents New Year's EMO 2024 at Kung Fu Necktie: Ubicado en 1248 N. Front St., las puertas se abren a las 7 p. m. y los boletos comienzan en $20.

The Resolution Ball at the Philadelphia Marriott Downtown: Ubicado en 1201 Market St., comienza a las 7 p.m. y los boletos comienzan en $49.

New Year's Eve at Ladder 15: Ubicado en 1528 Sansom St., las puertas se abren a las 9 p.m. y los boletos comienzan en $80.

Sueño New Year's Eve Party: Ubicado en 114 S. 12th Street, la fiesta comienza a las 9 p.m. y los boletos comienzan en $70.

Ring in 2024 at Jean-Georges in Four Seasons Hotel Philadelphia: Ubicado en 1 N 19th St., el evento comienza a las 8 p.m. y los boletos cuestan $750 por persona.

New Year's Eve Fireworks on the Delaware River Waterfront: Ubicado en 101 S. Columbus Blvd., la sesión nocturna comienza a las 10 p. m., precio de la entrada para patinaje: $57 y precio de la entrada para espectadores: $47.

New Year's Eve Party at the Cherry Street Pier: Ubicado en 121 N. Columbus Blvd., la fiesta comienza a las 10 p. m. y los boletos comienzan en $33.

New Year's Eve 2024 at the Tradesman's: Ubicado en 1322 Chestnut St., las puertas se abren a las 9 p. m., los boletos de entrada general comienzan en $80.

Latin Vibes Present: Wonderyear New Year's Eve Big Latin Bash at Fringe Bar: Ubicado en 140 N. Columbus Blvd., comienza a las 9 p.m. y los boletos comienzan en $50.

New Year's Eve 2024 at Bru Craft & Wrust: Ubicado en 1318 Chestnut St., las puertas se abren a las 9 p.m. y los boletos comienzan en $70.