Listado de empleos: si no tienes aquí hay opciones

A medida que el país continúa recuperándose económicamente de la pandemia del COVID-19, muchos empleadores están buscando trabajadores.

Con el ánimo de asistirte en la búsqueda aquí un listado de plazas disponibles en el área metropolitana de Filadelfia.

Ubicación: 3501 Boardwalk, Wildwood, NJ 08260

Descripción: Morey’s Piers and Water Parks busca cubrir una gran cantidad de puestos este verano. Desde operadores de juegos y atracciones hasta salvavidas de parques acuáticos, cocineros y meseros de restaurantes y más. Hay una gran cantidad de trabajos para elegir. Los trabajadores mayores de 18 años recibirían $15 por hora, los de 16 y 17 años recibirían $14 la hora y los de 14 y 15 años ganarían $12.50.

Ubicación: Varias, incluidas las montañas Pocono

Great Wolf Lodge busca cubrir 2,000 puestos de trabajo en 16 de sus ubicaciones en los Estados Unidos, Incluida la de Pocono Mountains. Great Wolf Lodge Poconos está contratando para todos los puestos, pero la compañía tiene su mayor necesidad de roles de salvavidas, limpieza y alimentos y bebidas.

Ubicación: Varios trabajos en toda la ciudad.

Bien, entonces este no es solo un trabajo. King of Prussia está reuniendo a varios empleadores que buscan cubrir puestos.

Incluyen AVE King of Prussia, Bahama Breeze, bartaco, Bonefish Grill, Buffalo Wild Wings, Chick-fil-A, KOP, Chili's Grill and Bar, Crowne Plaza King of Prussia, Davio's Northern Italian Steakhouse, Fogo de Chao, Founding Farmers, Grand Lux ​​Café, Holiday Inn Express & Suites King of Prussia, Honeygrow, Hyatt House King of Prussia, Maggiano's Little Italy, MISSION BBQ King of Prussia, Morgan's Brooklyn Barbecue, Outback Steakhouse, Paladar Latin Kitchen, Seasons 52, Shake Shack, Sullivan's Steakhouse , Sweetgreen, el rey de aleación de Prusia: un DoubleTree by Hilton, The Capital Grille, True Food Kitchen, Valley Forge Casino & Resort y Wurzak Hotel Group.

Ubicación: 741 Fifth Avenue, King Of Prussia, Pennsylvania / 161 Venture Dr., Seaford, Delaware

FedEx quiere contratar alrededor de 200 manipuladores de paquetes para cubrir los cuatro turnos en su almacén de King of Prussia. Este es un trabajo que no implica conducir, en el que los trabajadores mueven y escanean paquetes, documentos y, a veces, mercancías peligrosas. FedEx también está buscando manipuladores de paquetes de tiempo completo y tiempo parcial en su ubicación de Seaford, Delaware.

Ubicación: 1528 Frankford Ave, Philadelphia, PA 19125

Suraya en Fishtown está buscando cocineros. Cualquier persona interesada debe enviar un correo electrónico a Managers@SurayaPhilly.com.

Ubicación: 1750 Clements Bridge Rd, Deptford, NJ 08096

El propietario Bill Balis le dijo a NBC10 que espera encontrar meseros y camareros y el negocio que generalmente opera con 120 trabajadores, pero que ahora tiene que cumplir con alrededor de 40.

Ubicación: 500 Delsea Dr., Glassboro, NJ 08028/1753 US-206, Southampton Township, NJ 08088

El propietario, Paul Tsiknakis, dijo que está buscando completar alrededor de 30 trabajos de cocinero, servidor, lavaplatos y asistente de limpieza, y que está aumentando el salario para atraer trabajadores.