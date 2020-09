¿Listos para la temporada de ratas?

Las ratas están por doquier en Filadelfia y algunos suburbios debido a la baja cantidad de personas lanzando desperdicios en la ciudad, así como descenso en estudiantes en los campus universitarios.

“Es como la tormenta perfecta”, destacó Charles Evan de Evans Pest Control. “Tenemos basura donde quiera y obviamente el problema de las personas sin hogar, pero desde que los restaurantes están cerrados, los negocios operando a medias, las ratas se van a adaptar”.

El exterminador agregó que este tipo de animal esta en busca de opciones para hallar comida o desperdicios y esas son las zonas residenciales.

Le comentó a nuestra cadena hermana NBC10 que denominó la peste como “temporada de ratas” y no es lo peor del asunto porque todavía no han llegado las temperaturas frías. “En el verano están por ahí, en partes bajas, y no están tan presentes, pero de cara al otoño y el invierno recibiremos 100% llamadas por estos roedores”, apuntó Evans.

La demanda de exterminadores le permitió a Evans entender mejor el comportamiento de las ratas.

“Son inteligentes y rápidas y no te das cuenta que están justo frente a ti. Oye tengo que decir que da miedo, pero creo que espantaran a algunos. Ya me acostumbré a ellas, pero no se si me metería en un sótano lleno de ratas o quizás sí”.