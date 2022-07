Llega competencia de breakdance para el Tiny Room for Elephants Festival

Una prestigiosa competencia uno contra uno de breakdance se llevará a cabo para Red Bull BC One en Filadelfia.

Los preliminares están abiertos y se insta a todos los bailarínes de todos los niveles a registrarse y competir. Los cuatro mejores b niños y las cuatro mejores b-niñas del evento avanzarán al cypher regional del evento principal después de las preliminares.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Un panel de rompedores conocidos, incluidos Flea Rock y el anterior Red Bull BC One All-Star y el campeón mundial Neguin, determinarán qué cuatro competidores del cypher regional avanzarán a las finales nacionales del Red Bull BC One en Los Ángeles.

Red Bull BC One se lleva a cabo durante el Tiny Room for Elephants Festival, que es una "galería" de arte viva que incorpora estilos y medios de más de 35 artistas visuales y más de 20 músicos durante 30 días. Habrá alimentos y bebidas disponibles en la competencia.

La competencia celebra la comunidad local de rompimiento y fomenta la creación de una comunidad y la tutoría mientras el deporte se prepara para su debut olímpico en 2024.

Los bailarines de break que ya están listados para competir desde Filadelfia son:

Dosu

Mach Phive

Supa Josh

"La competencia Red Bull BC One de este año está comenzando en Filadelfia y no puedo esperar para ver lo que los rompedores locales tienen para ofrecer”, dijo Red Bull BC One All Star, Neguin. “El ganador del próximo fin de semana tendrá la oportunidad de competir en los Nacionales de Los Ángeles y, potencialmente, en la final mundial del Red Bull BC One en Nueva York. ¡¡No puedo esperar a verlo!!"

Durante la competición tendrá lugar el festival de la Tiny room For Elefants a partir de las 1:00 p.m hasta las 7:00 p.m.

Habrá una fiesta de baile durante todo el día si no tienes ganas de competir pero aún quieres bailar.