Lloran muerte de hombre en incendio catalogado como intencional

Un hombre, de 57 años, quien fue una de las víctimas mortales de un incendio catalogado como provocado en una residencia de un vecindario de Filadelfia, fue recordado como una persona muy cariñosa y amable, por familiares que llegaron a la ciudad a despedirlo tras el trágico incidente.

Jocelyn Chase, de 57 años, murió en medio del voraz incendio ocurrido en una casa de Jerome Street, en Nicetown-Tioga. Según los investigadores, alguien habría utilizado acelerador dentro de la puerta principal de la casa, provocando la muerte de dos hombres.

“Tan triste, tan triste. Mi único hermano”, dijo la hermana de la víctima, Janice Solomon, quien viajó desde Brooklyn para despedirlo.

La mujer se quedó mirando los restos carbonizados de la casa de su hermano, mientras permanecía incrédula ante el suceso.

“No puedo contenerme. Es increíble. Increíble”, añadió.

Según la Policía, otro hombre fue encontrado muerto en una habitación del segundo nivel de la residencia. La familia de Chase examinó el daño, caminando con incredulidad. Contaron que llegó a Filadelfia procedente de Guyana en los años 80. Malissa Ifill recuerda a su tío como un hombre de espíritu alegre.

Una hilera de casas se incendió la madrugada del martes 9 de noviembre 2021 en 3800 en 21st Street en el vecindario de Nicetown-Tioga en Filadelfia.

“Desde que yo era más joven, él siempre fue dulce, me introdujo a la música reggae, me introdujo al baile, solía llamarme boogie, ese era su apodo para mí, porque él me enseñaba cómo bailar. Solíamos bailar siempre juntos”, contó.

Su familia dijo que vivía solo, pero que sus amigos iban y venían todo el tiempo. Los detectives de homicidios ahora tienen el caso. La familia de Chase no comprende cómo su casa se convirtió en un objetivo.

“¿Puedes creer que alguien hizo esto a propósito? Eso es impactante. Todo el mundo lo amaba. Si le preguntas a alguien en este bloque, fue muy útil. Todo el mundo lo amaba”, señaló.

La Policía continúa buscando un motivo y un sospechoso.