Lluvia de balas en estacionamiento deja dos heridos

Dos personas fueron llevadas al hospital luego de un tiroteo ocurrido en un estacionamiento de Wawa del condado de Montgomery en el que se realizaron tantos disparos que la Policía tuvo que usar vasos de la tienda como marcadores de evidencia.

Los disparos comenzaron alrededor de las 3:30 a.m. del domingo en el estacionamiento frente al Wawa que ubica en la cuadra 1300 de E. Ridge Pike en Plymouth Township, dijo la Policía. El estado de las dos personas que fueron hospitalizadas no fue dado a conocer de inmediato, y las autoridades no dijeron de inmediato si fueron baleados.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Al menos una docena de casquillos de proyectiles usados cubrieron el suelo después de los disparos, y las balas perforaron dos escaparates. Además de los marcadores normales, la Policía también utilizó varios vasos Wawa para marcar la evidencia en la escena.

El lunes, la policía anunció cargos por intento de asesinato contra Kyeem Sheirron Whitt de Norristown. El joven de 26 años sigue suelto y que enfrenta al menos 19 cargos en total, incluidos asalto y peligro imprudente. No estaba clara la conexión entre Whitt y las personas heridas antes del tiroteo, dijo la Policía.

Mike Courtney, que vive cerca del lugar de los hechos, le dijo a nuestra cadena hermana NBC10 que el sonido de los disparos lo despertó. Cuando salió a la calle para averiguar qué estaba pasando, vio cómo sacaban a la gente de la tienda en camillas, dijo.

“En verano, hay gente toda la noche, los fines de semana, pero nunca ha habido nada, y ahora esto. Esto es de la nada. Nunca lo hemos visto aquí ", dijo Courtney.

La Policía no anunció de inmediato ningún arresto, pero continuaban investigando.