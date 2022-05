“Lo veo moralmente incorrecto”: senadora estatal lucha por prohibir abortos

Judy Ward, una senadora estatal de la zona rural de Pensilvania, cree que el aborto solo debería permitirse en "circunstancias excepcionales".

Esos casos incluyen cuando la vida de una mujer embarazada está en peligro y posiblemente por casos de violación e incesto.

"No creo que tengas derecho a quitarle la vida a otro. Ciertamente son humanos", dijo Ward, una enfermera registrada, en una entrevista con nuestra cadena hermana NBC10, y señaló que cree que la vida comienza en la concepción.

"La gente se molesta por los animales, los cachorros y los gatos, cuando los sacrifican, pero ¿qué pasa con los humanos? Están preocupados por los animales, pero no por los humanos".

Ward es una de los principales opositoras al aborto en la Legislatura estatal de Pensilvania. En noviembre pasado, presentó un proyecto de ley que eventualmente podría conducir a una pregunta en la boleta electoral en la que los votantes decidirían si la Constitución de Pensilvania debería enmendarse para prohibir los abortos y prohibir el financiamiento estatal para los procedimientos de aborto.

La legislación de Ward aún no ha pasado por votación en el comité del Senado, donde debe aprobarse antes de que el pleno del Senado realice una votación al respecto. Pero su falta de progreso podría cambiar en las próximas semanas después de que el martes apareciera un proyecto de fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que anularía Roe v. Wade.

Ward representa una franja rural de Pensilvania al oeste de Harrisburg y se extiende desde la frontera de Maryland hasta cerca de State College.

Una ex colega de Ward en la Cámara estatal, la representante Donna Oberlander, presentó una legislación idéntica. Ambas cámaras de la Asamblea General tendrían que aprobar la legislación en años consecutivos antes de que pueda someterse a los votantes como cuestión de votación en una elección.

Eso podría suceder en noviembre de 2023 si los proyectos de ley presentados por Ward y Oberlander se aprueban este año y principios del próximo. Una portavoz de Oberlander dijo que el legislador no estaba disponible para hablar el martes.

Ward dijo que su postura proviene de su madre.

"Probablemente se origina en una fuerte educación espiritual. Pero más que eso, lo veo moralmente incorrecto", dijo Ward. "Y sabes, si mi madre no hubiera sido pro-vida, no estaría en el Senado luchando por la vida de los no nacidos".

La Ley de Control del Aborto de Pensilvania actualmente permite que se realicen abortos en una mujer de hasta 24 semanas de embarazo.

La enmienda constitucional que prohíbe el aborto en la Constitución estatal que están proponiendo Ward y Oberlander no pondría fin de inmediato a los abortos en Pensilvania. Pero sentaría las bases para una futura legislación que lo haga.

Pero tal legislación sigue siendo inconstitucional mientras el fallo de la Corte Suprema de 1973 Roe v. Wade permanece vigente.

Los defensores del derecho al aborto argumentan que Roe v. Wade es un precedente que la Corte Suprema actual no debería anular porque las mujeres deberían poder elegir por sí mismas qué hacer con sus cuerpos.

“Vengo de un espacio en el que fui directora de políticas de Planned Parenthood. He visto todos los proyectos de ley que surgieron en el pasado y que están surgiendo nuevamente”, dijo la senadora estatal demócrata Amanda Cappelletti en una entrevista con NBC10.

Ella dijo que la ley de aborto en Pensilvania podría eventualmente limitar el procedimiento a las mujeres embarazadas de seis semanas o menos, y prohibir los abortos en los casos en que el feto sea diagnosticado con síndrome de Down grave.

Cappelletti dijo que las elecciones de este año en Pensilvania ahora son aún más importantes para los partidarios del derecho al aborto.

Si se anula Roe v. Wade, un gobernador republicano y una legislatura de mayoría republicana podrían prohibir los abortos en Pensilvania. Las elecciones de 2022 en Pensilvania incluyen la carrera por gobernador, y el actual gobernador demócrata, Tom Wolf, no puede postularse nuevamente debido a los límites de mandato.

El demócrata Josh Shapiro, el fiscal general del estado, es el candidato demócrata que estará en la boleta electoral para gobernador en noviembre. No enfrenta oponentes en las primarias del 17 de mayo. Shapiro dijo el martes que vetaría cualquier legislación que prohíba el aborto en Pensilvania.

Siete republicanos compiten por la nominación de su partido. Ninguno de los candidatos ha indicado que vetaría la legislación que prohíbe el aborto.

Ward dijo que espera que se revoque Roe v. Wade para que la toma de decisiones sobre abortos vuelva a estar en manos de legisladores estatales como ella y sus colegas.

Y es un error pensar que solo los legisladores varones apoyan la prohibición del aborto, dijo.

"Diría que la mayoría de las mujeres en el Senado son legisladoras republicanas extremadamente pro-vida, eso es", dijo Ward. "Si se anula Roe y vuelve a los estados, depende de los estados determinar la ley. Los legisladores deberían decidir esto. Somos los elegidos para hacer las leyes".