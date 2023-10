Los candidatos a la alcaldía de Filadelfia se reunieron en el primer y único debate

Los candidatos al cargo más alto de Filadelfia se reunieron en lo que sería su primer (y único) debate que se celebrará antes de que ambos se enfrenten en la boleta electoral del siete de noviembre.

En el debate celebrado en Filadelfia, los candidatos Cherelle Parker, una demócrata, y el republicano David Oh- compitieron sobre una serie de temas, desde la violencia armada y la seguridad en Filadelfia hasta la propuesta de un nuevo estadio de los 76ers en la sección Chinatown de la ciudad.

Parker abrió el día llamándose a sí misma una demócrata orgullosa, pro-sindical.

"Podemos hacer de Filadelfia la gran ciudad más segura, limpia y verde del país, que brindará acceso a oportunidades económicas para todos", prometió Parker.

Por el contrario, en su discurso de apertura, Oh habló de la historia de Filadelfia y recordó a los oyentes que la ciudad era una ciudad líder "en nuestra historia de vez en cuando", diciendo que era un centro manufacturero y estaba a la vanguardia de la lucha contra la esclavitud.

"Podemos volver a ser esa gran ciudad, pero primero tendremos que hacer un par de cosas. Una, vamos a tener que hacer que nuestra ciudad sea segura", añadió Oh.

Al discutir los problemas actuales de la violencia armada en la ciudad, se preguntó a los candidatos si se centrarían más en procesar delitos de menor nivel, como saqueos y violaciones de armas, o apoyarían más recursos para hacer cumplir delitos más graves y violentos.

"Esto no es una cosa o la otra, es ambas", respondió Parker.

En adición, Parker mencionó que es necesario un enfoque integral para abordar la seguridad pública, y señaló que corresponde al alcalde seleccionar un comisionado de policía que garantice cero tolerancia para el abuso de autoridad y al mismo tiempo se asegure de que los funcionarios electos apoyen a quienes hacen cumplir la ley.

Parker además sugirió utilizar un programa llamado CompStat 360 como una forma de asegurarse de que la policía tenga un impacto en la tasa de criminalidad de la ciudad.También sugirió reforzar la fuerza policial con nueva tecnología.

Para Oh, argumentó que los delitos considerados "de bajo nivel" todavía perjudican a los miembros de la comunidad.

"Bajo la teoría de la ventana rota, si pudiéramos abordar estos problemas desde el principio, mostrarle a la gente que esto no es algo que toleraremos en nuestra ciudad, no tendremos la afluencia de violaciones e infractores con los que nos enfrentamos ahora", dijo Oh.

Oh compartió durante el debate que tendría la intención de garantizar que "todas las leyes" serán aplicadas por la fuerza policial de la ciudad, si es elegido.

Sobre el estadio propuesto por los 76ers en Center City, Oh ha dicho en el pasado que se opone a la idea, aunque Parker dijo que aún no ha adoptado una postura firme y que le gustaría escuchar más opiniones de la comunidad.

"Un desarrollo económico de esa magnitud tiene que ser examinado y la gente de esta ciudad también tiene que conocer su impacto en ellos", dijo Parker.

Oh, sin embargo, defendió su postura diciendo que el proyecto no es una mala idea en general, pero sí lo sería si se desarrollara en el barrio de Chinatown de la ciudad.

"Es inconstante cuál es esa ubicación. Muchas cosas dependen simplemente de si el zapato le queda bien. Sé que presentaron una propuesta, pero no hay suficientes detalles para saber exactamente qué es, qué se mide o qué necesita", indicó Oh.

