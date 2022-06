“Los responsables deben ir a la cárcel”: madre de víctima de tiroteo en South Street

La madre de una de las víctimas de la balacera en South Street, Filadelfia busca “un cierre” para que su hija descanse en paz.

Lorraine “Tina” Quinn dijo a TELEMUNDO 62 que recibió una llamada del hospital, la madrugada del domingo a eso de las 2:00 a.m., requiriendo su presencia en el hospital.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“No lo podía creer, como que no era real hasta que fui al hospital y el doctor me explicó que cuando mi hija llegó ya estaba muerta. La voy a extrañar, su presencia, sus llamadas”, destacó la mujer.

Relató que Alexis Quinn no quería salir el sábado con dos amigos, pero de todas maneras lo hizo. “La estaba esperando el domingo, porque le compré su comida favorita. Ella estaba supuesta a venir a ver películas conmigo y a comer”, dijo.

Sostuvo que “ella era como yo, no era de andar con muchas personas y le gustaba estar en la casa. Hacía muchos videos de TikTok, incluso hicimos muchos juntas. Siento que me quitaron una parte de mí. Cuando la mataron me quitaron una parte de mí”.

La progenitora destacó que lo único que quiere es “una resolución” para que su hija descanse en paz. “Tuve una pesadilla ayer (lunes) con ella. Estaba parada frente de mí. Escuché en las noticias que arrestaron a dos de los sospechosos, pero todos los que estuvieron involucrados en esto tiene que ir a la cárcel. Esta violencia armada tiene que parar ya”.

Alexis Quinn, quien cumpliría 25 años pronto, fue una de las tres víctimas mortales de la balacera en South Street registrada el pasado sábado cuatro de junio.