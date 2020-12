Luto por muerte de comerciante a causa del COVID-19

Familiares de un comerciante de Allentown que falleció a causa del coronavirus pidieron a las personas que tomen conciencia ante la peligrosidad de la enfermedad y que sigan las recomendaciones de las entidades de salud, para evitar contagios.

La muerte de Luis Martinez, de 53 años, tras contagiarse de coronavirus, es una de las mas recientes en esta región. Falleció el domingo tras permanecer 10 días hospitalizado.



“Mientras el muerto no sea tuyo, no vas a tomar conciencia, cuando el muerto te toca a ti, es donde entiendes que no es broma”, dijo una de las hermanas de Martínez.



Los familiares del comerciante pidieron que su caso sirva como ejemplo para que la gente tome conciencia y que se cuiden de no resultar contagiados.



“En este momento, que todo el mundo se cuide, porque están tomando las cosas como si fuese un chiste y no es así”, comentó una de sus sobrinas.



Conocido por su gran inclinación por ayudar siempre al prójimo, su tienda es una de las más conocidas en la región. Sus servicios fúnebres se llevarán a cabo el jueves, tres de diciembre.



“Me duele en el alma que se me fue, pero siempre va a estar en mi corazón para siempre”, expresó María Elena Cummins, amiga de Luis. “Les pido a todo el mundo, de corazón, que se cuide mucho, porque esto no es ningún relajo”.

En las calles de Allentown, la preocupación aumenta por los números de la pandemia y los residentes piden que la gente tome las cosas más en serio.



“El coronavirus mata demasiado rápido, y hay que tener distancia y usar la mascarilla”, advirtió Teresa Núñez, residente de Allentown.



Por el aumento de casos, en la región se preparan nuevos centros de pruebas. Hoy se terminarán los últimos detalles para la apertura de un centro nuevo en el municipio de Bethlehem, en el condado Northampton. Se espera que opere a partir de este miércoles, desde las 9:00 a.m. a 6:00 p.m.