Luz verde a los procedimientos dentales en Pensilvania

La mayoría de los procedimientos dentales podrán comenzar nuevamente en Pensilvania, a casi dos meses de que se emitieran regulaciones estatales de cierres de negocios a causa de la pandemia de COVID-19.

El gobernador Tom Wolf levantó la prohibición el viernes y, de acuerdo a la nueva guía, se permite el trabajo dental, pero señala que los dentistas "deben aplicar su juicio clínico junto con su conocimiento de la incidencia de los casos de COVID-19 en su área, las necesidades de sus pacientes y personal, y la disponibilidad de los suministros necesarios".

Sin embargo, la guía especifica que "los procedimientos que provocan un rociado visible de agua no deben realizarse porque se consideran generadores de aerosoles".

Todos los proveedores dentales deben seguir las pautas emitidas por los Centros para el Control de Enfermedades y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional.

"Queremos asegurarnos de que las prácticas dentales funcionen de una manera que proteja a todos los que trabajan en el consultorio dental, los pacientes y la comunidad", dijo la Dra. Rachel Levine, Secretaria de Salud.

“Si una práctica no cuenta con el equipo de protección personal adecuado para realizar los procedimientos, simplemente no pueden operar. Sin embargo, también nos damos cuenta de que no queremos crear necesidades adicionales de salud pública después de la pandemia relacionada con problemas dentales. Al tomar las precauciones adecuadas, los dentistas de todo Pensilvania pueden proporcionar los tratamientos de salud pública necesarios de una manera segura y efectiva".