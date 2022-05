Madre acusada de dispararle a sus hijos habría tenido batalla por su custodia

Una madre de Bucks County que fue acusada de dispararle a sus dos hijos estuvo involucrada en una larga batalla por la custodia con el padre de uno de ellos, según documentos judiciales recién obtenidos.

Trinh Nguyen, de 38 años, disparó el pasado lunes a sus dos hijos, de 13 y 9 años, mientras estaban en una de las camas de la casa del municipio de Upper Makefield, dijeron los investigadores.

Según la Policía, Nguyen habló con una pariente de su ex esposo y le entregó una caja de fotos. Se dijo que le pidió que se la entregara a su ex. Luego, supuestamente, le apuntó a la cara con un revólver negro y apretó el gatillo dos veces. Sin embargo, el arma no disparó, dijo la Policía.

La pariente logró desarmar a Nguyen, quien huyó de la escena y luego fue encontrada y arrestada en el estacionamiento de una iglesia en Washington Crossing.

Los hijos de Nguyen permanecen en estado extremadamente crítico.

Los archivos judiciales muestran que Nguyen y el padre de su hijo menor se casaron en 2015. Ese mismo año, el padre acusó a Nguyen de huir de su casa con su hijo, que en ese momento era un niño pequeño, y viajar a Texas. Sin embargo, más tarde, la pareja pareció haber resuelto su disputa.

Seis años después, en 2021, comenzaron los trámites de divorcio entre Nguyen y su esposo. Según documentos judiciales, la pareja acordó dividir el valor de una casa en Filadelfia. A Nguyen se le pagarían $220,000 y se le otorgarían pagos mensuales de manutención. Además de la custodia compartida, un juez también accedió a la solicitud de Nguyen de llevar a su hijo a Vietnam cada dos veranos.

En julio de 2021, Nguyen volvió a la corte y acusó a su exesposo de no cumplir y no obtener un pasaporte para su hijo. Los abogados describieron a Nguyen como un riesgo de fuga. También temían que ella huyera a Vietnam y no le devolviera a su hijo a su padre en medio del divorcio.

El exmarido de Nguyen dijo que estaba buscando acercarse a su hijo y que estaba buscando activamente una casa en Newtown, según documentos judiciales.

Un nuevo acuerdo de custodia entre Nguyen y su exmarido también entró en vigor el uno de abril y se programó una audiencia y otros procedimientos judiciales para los próximos meses.

Los documentos mostraban que Nguyen le debía $11,000 en renta atrasada a su excuñada. Su fecha de desalojo se fijó para el martes, un día después de que supuestamente disparó a sus dos hijos.

Nuestra cadena hermana NBC10 también supo que el padre del hijo mayor de Nguyen vive fuera del estado y no está claro si los dos estaban involucrados en una batalla por la custodia.

Nguyen está acusada de tres cargos de intento de homicidio y un cargo de posesión de un instrumento delictivo. Esos cargos serán elevados a asesinato si los dos hijos de Nguyen mueren a causa de sus heridas, según el fiscal de distrito del condado de Bucks, Matthew Weintraub.