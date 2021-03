Madre sale de santuario en busca de regularizar su estatus migratorio

Carmela Apolonio Hernández y sus cuatro hijos, quienes estuvieron tres años en santuario en dos iglesias distintas de Filadelfia, pudieron salir libremente luego de que la agencia migratoria ICE estableciera que la familia no era prioridad para su agenda.

“Todavía mi lucha no acaba, necesito de la comunidad y el día que me necesiten ahí voy a estar”, destacó la madre mexicana quien no tiene a donde ir por el momento, pero espera conseguir un empleo para sustentar a sus vástagos.

La mujer explicó que queda mucho camino por recorrer, ya que le resta regularizar su estatus migratorio en Estados Unidos y el de sus hijos. Por eso su abogado labora en la solicitud de Visas U para ellos.

“Esto fue gracias a Dios y a la comunidad que tanto se esforzó por mi familia”, sostuvo Carmela quien se ha convertido en activista de los derechos inmigrantes para protegerse a ella y a sus allegados de la deportación.

Según datos de inmigración unas 40 familias a nivel nacional se encuentran en santuario por temor a la deportación o a ser arrestados bajo esa presunción.

“Esto fue una alegría para mucha gente que también se encuentra con desesperación pro el encierro”, destacó Blanca Pacheco del Movimiento Nuevo Santuario. “Esperamos que, con esta administración, que es mas flexible, puedan salir y descansar de estar prácticamente prisioneros”.

Por lo pronto los hijos de Carmela siguen educación en Filadelfia y se alistan a buscar donde hacer su vida.

