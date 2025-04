Madre clama justicia desde Venezuela por el brutal asesinato de su hija en Filadelfia

A más de 2,000 millas de distancia, una madre en Venezuela vive la pesadilla de perder a su hija en circunstancias trágicas y violentas en Filadelfia.

Yuleisy Torrelles Martínez, de solo 21 años, fue encontrada sin vida dentro de su apartamento al norte de la ciudad, su cuerpo estaba oculto bajo un sofá cama, envuelto en bolsas y una cortina de baño.

Su madre, Magalys Torrelles, clama entre lágrimas por justicia y por ayuda para poder traer de regreso a casa los restos de su hija, quien había emigrado con la esperanza de construir una vida mejor en Estados Unidos.

El Departamento de Policía de Filadelfia ofreció este jueves nuevas actualizaciones sobre la investigación en curso. La principal sospechosa ha sido identificada como Gerelys Sánchez Reyes, de 28 años, quien continúa prófuga de la justicia.

Mientras tanto, desde Venezuela, la familia de Yuleisy clama por respuestas, justicia y apoyo para repatriar el cuerpo de la joven.

“Ella no merecía esa muerte de esa manera...”

En entrevista exclusiva con Telemundo 62, Magalys Torrelles, madre de Yuleisy, expresó el profundo dolor que vive tras la pérdida de su hija. Entre lágrimas, compartió que “ella no merecía esa muerte de esa manera, por favor ayúdenme, ya no aguanto más, que me traigan a mi hija”.

Magalys relató que su hija la había llamado como de costumbre la mañana del martes 2 de abril, pero después no volvió a saber de ella. Tres días después, su cuerpo fue encontrado envuelto en una sábana, una cortina de baño y bolsas de basura, oculto debajo de un sofá cama en su apartamento ubicado en la cuadra 4400 de la Avenida Frankford.

Las imágenes que recibió la familia desde Filadelfia muestran un apartamento completamente desordenado, con objetos personales desaparecidos, incluyendo el vehículo de Yuleisy.

“Me enseñaron las fotos de su apartamento, eso está destrozado, no aparecen sus cosas, no aparece su camioneta… ella no le hizo daño a nadie, más bien ayudaba”, dijo Torrelles.

La distancia física entre Venezuela y Filadelfia ha sido un dolor adicional para la familia Torrelles, que ahora busca los medios para repatriar el cuerpo de Yuleisy y darle sepultura en su tierra natal.

“Queremos justicia, que las autoridades pertinentes actúen y le den orden de captura a la responsable del asesinato de mi hermana", dijo Yeison Torrelles, hermano de la víctima.

Identifican a la sospechosa

Según informó el comisionado de investigaciones de Filadelfia, Frank Vanore, la policía logró reunir pruebas clave, como huellas dactilares y videos de vigilancia. Estas llevaron a la identificación de la sospechosa, Gerelys Sánchez Reyes, que está siendo activamente buscada por las autoridades.

“Justo ayer recibimos información… una mujer de 28 años es la sospechosa”, indicó Vanore durante una rueda de prensa. Una orden de arresto ha sido emitida, pero hasta el momento, Sánchez Reyes sigue sin ser localizada.

Las autoridades piden a la comunidad que, si alguien tiene información que pueda ayudar en la localización de la sospechosa, se comunique de forma confidencial al (215) 686-TIPS (8477).