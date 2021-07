Manifestación por supuesto altercado racial: arrestan al presunto atacante

Un hombre de Nueva Jersey fue detenido tras haber sido captado en cámara amenazando y gritando insultos raciales a sus vecinos, según la Policía.

El viernes, poco antes de las 8:00 p.m., una vecina llamó a la Policía y acusó a Edward Cagney Mathews, de 45 años y residente de Mount Laurel, Nueva Jersey, de acosarla continuamente.

Mathews fue acusado de acoso e intimidación por prejuicios. Se le impuso una citación por un juez de un tribunal municipal para ser escuchado en una futura comparecencia ante el tribunal. Luego fue liberado de la custodia policial el viernes.

“Es bien indignante porque (cómo) es posible que en el 2021 esto sigue pasando”, dijo a TELEMUNDO 62 Yaritza González. “Esto no puede seguir pasando. Esto es una injusticia y, como pueden ver, la Policía lo protege”.

Esto, sin embargo, fue rechazado por las autoridades.

“El Departamento de Policía de Mount Laurel no tolera el odio o la intimidación por prejuicios de ninguna forma. Este tipo de comportamiento es totalmente inaceptable”, escribió un portavoz de la Policía. "Podemos asegurar a nuestros residentes que incidentes como este se investigan a fondo y que quienes cometen tales delitos serán responsables de sus acciones".

Vecinos de Nueva Jersey se congregaron para protestar contra una persona quien supuestamente cometió un acto racista en contra de un puertorriqueño negro.

Durante el fin de semana, circularon videos en Facebook que mostraban a un hombre, a quien la Policía identificó como Mathews, usando insultos raciales mientras discutía y amenazaba a un hombre y una mujer.

Una mujer que publicó uno de los videos acusó a Mathews de acosarla durante más de un año.

En el segundo video, un hombre, a quien la policía identificó como Mathews, se para frente a la casa de un hombre afroamericano y lo llama repetidamente "mono" y la "palabra N".

Mathews también declara públicamente su dirección en el clip viral.

Durante una conferencia de prensa el lunes por la noche, el fiscal del condado de Burlington, Scott Coffina, anunció que se presentaron cargos adicionales de intimidación parcial y agresión contra Mathews basados ​​en el video.

"Quiero felicitar especialmente a la víctima que mostró una moderación increíble con alguien que le escupió cosas horribles y viles en la cara", dijo Coffina. "Ese es el tema del cargo adicional hoy. Eso estaba en video".

Una gran multitud de manifestantes se reunió frente a la casa de Mathews en Mount Laurel el lunes por la tarde mientras la Policía montaba guardia.

"La gente está aquí porque está enojada", dijo Marcus Sibley, de la NAACP del sur del condado de Burlington. "Sintieron que podían decir lo más horrible que se le podía decir a una persona negra y que no habría repercusiones".

Coffina también dijo que entendía por qué se llevaron a cabo las protestas.

"Habían visto videos que no estaban disponibles para nosotros el viernes por la noche y que eran incluso peores que los que teníamos disponibles el viernes por la noche", dijo Coffina. "Y los manifestantes tenían todo el derecho a estar molestos por eso porque es una conducta despreciable".

Muchos de los manifestantes afirmaron que los vecinos habían denunciado a Mathews a la Policía en el pasado, pero no se tomaron medidas hasta el viernes.

El jefe de Policía de Mount Laurel, Stephen Riedener, confirmó que su departamento había recibido quejas anteriores sobre Mathews.

"Había sido llevado a la corte antes, pero esos cargos fueron desestimados o nunca se encontró una causa probable", dijo el jefe Riedener. "Lo habíamos investigado varias veces. Pero hasta este incidente en particular donde los vecinos tenían videos disponibles y cosas de esa naturaleza, finalmente pudimos obtener la evidencia que necesitábamos para acusarlo realmente de los delitos que estaba cometiendo”.

Durante una entrevista con nuestra cadena hermana NBC10, Mathews admitió haber usado insultos raciales pero negó ser racista.

"Nunca he sido racista", dijo Mathews. "Cometí errores. Dije insultos raciales por enojo o por estar borracho. Puede que no pueda relacionarme con comunidades de color, pero no soy racista y tengo el mayor respeto por nosotros como comunidad".

Mathews le dijo a NBC10 que perdió la compostura y lamentó sus palabras.

"No quise decir esto", dijo Mathews. "Fue una falta de juicio en un momento en mi punto más débil y mi ira se apoderó de mí".

Ashley Gibbons, una vecina que dijo que tanto ella como su madre fueron acosadas por Mathews, sin embargo, no creía que él estuviera arrepentido.

Después de horas de protesta el lunes, la Policía sacó a Mathews de su casa y lo detuvieron alrededor de las 7:30 p.m.

La multitud vitoreó mientras algunos arrojaban objetos contra el vehículo policial cuando se iba con Mathews adentro. Luego, varios agentes de la Policía con equipo antidisturbios intentaron despejar a la multitud cuando les arrojaron más objetos.

El jefe Riedener dijo que entre 10 y 15 agentes fueron rociados con gas pimienta y golpeados por botellas arrojadas por la multitud. También dijo que hubo daños en las casas contiguas al lado de la casa de Mathews. La Policía permaneció en el lugar el lunes por la noche y Riedener dijo que revisarían las imágenes de la cámara corporal para identificar a cualquier persona que haya causado daños a la propiedad o haya atacado a los agentes.

"En gran parte, los manifestantes que estaban aquí eran pacíficos y de hecho estaban trabajando con nosotros y hablamos con muchos de ellos para tratar de que cooperaran con nosotros para que pudiéramos mantener a todos a salvo", dijo el jefe Riedener. "Y ese fue nuestro objetivo desde el momento en que llegamos aquí para asegurarnos de que todos estuvieran seguros y nuestra comunidad estuviera a salvo".

Mathews permanecerá en la cárcel del condado de Burlington hasta su primera comparecencia ante el tribunal a finales de esta semana.