Manifestantes interrumpen a gritos en protesta ante reunión de estadio de los Sixers

La reunión del Ayuntamiento de Filadelfia del jueves 24 de octubre de 2024 se desvió justo cuando comenzaba, ya que los manifestantes que se oponen a un plan para traer un nuevo estadio para los Sixers al centro de la ciudad llenaron la sala con cánticos.

Las interrupciones comenzaron el jueves por la mañana justo cuando la secretaria interina Liz McCollum-Nazario leyó el paquete de legislación sobre la propuesta del estadio que había sido presentado por el concejal Mark Squilla.

Todavía no había terminado de presentar la legislación cuando los cánticos de "¡no al estadio!" estallaron entre la multitud reunida para asistir a la reunión.

Durante este tiempo, al menos una persona fue sacada de la reunión y varios manifestantes marcharon por la sala mientras aplaudían y gritaban "¡no al estadio!".

Se podía escuchar a algunos de los que estaban presentes en apoyo de la propuesta gritar "¡construyan!".

Finalmente, el presidente del Ayuntamiento, Kenyatta Johnson, pudo calmar a la multitud. "Escuchen. Tenemos una agenda legislativa que les permitirá a todos ustedes una gran cantidad de tiempo para venir al consejo, varias oportunidades diferentes, antes de que se vote este proyecto de ley, para expresar sus opiniones a favor o en contra", dijo mientras la multitud se calmaba.

Los cánticos comenzaron nuevamente con seriedad después de que Johnson dijera que el proceso era justo y transparente.

Después de aproximadamente media hora, la multitud se calmó y se reanudó la reunión programada del Ayuntamiento.

CHAOS IN COUNCIL : Anti arena activist pause council session with chanting and signs.



One of the leaders of the save China town coalition escorted out by security @NBCPhiladelphia pic.twitter.com/vtB3cPQ2UW